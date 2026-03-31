Preview Kualifikasi Piala Dunia 2026: Kosovo vs Turki, Misi Bangkit Ay-Yildizlilar di Pristina

PERTARUNGAN sengit akan tersaji dalam lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa Grup G saat Kosovo menjamu Turki. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Fadil Vokrri, Pristina, pada Rabu, 1 April 2026, pukul 01.45 WIB.
Tuan rumah Kosovo yang terus menunjukkan pertumbuhan signifikan di kancah sepak bola Eropa akan menghadapi ujian berat dari Turki, tim yang dikenal memiliki militansi tinggi dan skuat bertabur bintang yang merumput di liga-liga top Eropa.
Kosovo memasuki laga ini dengan ambisi untuk mencatatkan sejarah lolos ke putaran final Piala Dunia untuk pertama kalinya. Di bawah asuhan pelatih mereka, tim berjuluk Dardanet ini mengandalkan kolektivitas permainan dan atmosfer angker Stadion Fadil Vokrri untuk meredam agresivitas tim tamu.
Di sisi lain, Turki datang dengan status favorit. Tim asuhan Vincenzo Montella (atau pelatih terkini di 2026) sedang dalam tren positif setelah performa apik di turnamen internasional sebelumnya. Kreativitas di lini tengah yang dimotori oleh pemain seperti Arda Güler dan Hakan Çalhanoğlu diprediksi akan menjadi kunci untuk membongkar pertahanan rapat Kosovo.
Secara historis, Turki memiliki dominasi yang cukup mutlak atas Kosovo. Dari seluruh pertemuan resmi yang pernah tercatat, Turki belum pernah menelan kekalahan dari tim asal semenanjung Balkan tersebut.
Meskipun Turki unggul telak dalam statistik pertemuan, perkembangan sepak bola Kosovo dalam dua tahun terakhir tidak bisa dipandang sebelah mata. Pemain-pemain mereka yang kini banyak merumput di Bundesliga dan Serie A memberikan dimensi baru dalam skema permainan bertahan ke menyerang mereka.
Kosovo (4-2-3-1): Arijanet Muric; Florent Hadergjonaj, Amir Rrahmani, Fidan Aliti, Leart Paqarada; Valon Berisha, Elvis Rexhbecaj; Edon Zhegrova, Milot Rashica, Florent Muslija; Vedat Muriqi.
Turki (4-3-3): Mert Günok; Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu; Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü; Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz.
|Kategori
|Kosovo
|Turki
|Rata-rata Gol (5 Laga Terakhir)
|1.2
|2.1
|Clean Sheets (5 Laga Terakhir)
|2
|1
Melihat kedalaman skuat dan pengalaman di laga internasional, Turki diprediksi akan menguasai penguasaan bola. Namun, kecepatan Edon Zhegrova dan ketajaman Vedat Muriqi dalam duel udara bisa menjadi ancaman serius bagi lini belakang Turki yang terkadang lengah dalam mengantisipasi serangan balik.
Prediksi Skor Akhir: Kosovo 1-2 Turki
Pertandingan: Kosovo vs Turki
Kompetisi: Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
Stadion: Fadil Vokrri, Pristina
Hari/Tanggal: Rabu, 1 April 2026
Waktu: 01.45 WIB (Z-4)
