Preview Kualifikasi Piala Dunia 2026: Ceko vs Denmark, Duel Sengit Berebut Puncak Klasemen

PERTARUNGAN panas akan tersaji di babak Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa saat Republik Ceko menjamu Denmark. Laga yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 1 April 2026 pukul 01.45 WIB ini menjadi krusial bagi kedua tim dalam upaya mengamankan tiket otomatis menuju putaran final di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Bermain di hadapan pendukung sendiri, Ceko membawa ambisi besar untuk mematahkan dominasi Dinamika Denmark yang tampil impresif sepanjang kualifikasi tahun ini. Kedua tim dikenal memiliki gaya main kolektif yang disiplin, membuat laga ini diprediksi akan berjalan taktis dan ketat di lini tengah.

Head to Head Ceko vs Denmark: Rekor Pertemuan Terakhir

Melihat catatan sejarah, pertemuan antara Republik Ceko dan Denmark selalu menyuguhkan drama. Denmark sedikit lebih unggul dalam beberapa pertemuan terakhir di turnamen besar, termasuk kemenangan ikonik mereka di perempat final Euro 2020 silam.

Tanggal Ajang Skor 03 Juli 2021 Euro 2020 Ceko 1 - 2 Denmark 15 November 2016 Persahabatan Ceko 1 - 1 Denmark 23 Maret 2013 Kualifikasi PD Ceko 0 - 3 Denmark 09 September 2012 Kualifikasi PD Denmark 0 - 0 Ceko

Dari data di atas, Denmark memiliki catatan yang lebih stabil saat bertemu Ceko. Namun, skuad Ceko tahun 2026 ini telah mengalami regenerasi yang cukup sukses, terutama dengan munculnya talenta muda di sektor penyerang yang kini merumput di liga-liga top Eropa.

Analisis Kekuatan Kedua Tim

Republik Ceko: Kekuatan Kolektif dan Dukungan Kandang

Ceko di bawah asuhan pelatih mereka saat ini mengandalkan pressing tinggi. Kehadiran gelandang jangkar yang kuat dalam memutus serangan lawan menjadi kunci. Mereka diprediksi akan mencoba mencetak gol cepat untuk meredam mentalitas Denmark.

Denmark: Disiplin Taktis dan Pengalaman

Denmark masih mengandalkan poros kreativitas di lini tengah. Tim asuhan Kasper Hjulmand (atau suksesornya di 2026) dikenal sangat berbahaya dalam situasi bola mati. Pertahanan mereka yang digalang bek-bek tangguh di Liga Primer Inggris menjadi tantangan berat bagi lini depan Ceko.

Informasi Pertandingan

Pertandingan: Republik Ceko vs Denmark Kompetisi: Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa Hari/Tanggal: Rabu, 1 April 2026 Waktu Kick-off: 01.45 WIB Lokasi: Stadion Letna, Praha (Estimasi)

Laga Ceko vs Denmark bukan sekadar pertandingan biasa, melainkan adu gengsi dua kekuatan sepak bola Eropa Timur dan Skandinavia. Dengan sejarah head to head yang ketat, detail kecil seperti kesalahan individu atau skema bola mati akan menjadi penentu hasil akhir di Praha nanti. (Z-4)