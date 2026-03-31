Preview Kualifikasi Piala Dunia 2026: Swedia vs Polandia, Duel Sengit Berebut Tiket Amerika Utara

Robert Lewandowski(Geoff Caddick / AFP)

PERTARUNGAN krusial akan tersaji di babak Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa saat Swedia menjamu Polandia. Laga ini bukan sekadar perebutan tiga poin, melainkan pertarungan harga diri dua kekuatan sepak bola Eropa Utara dan Tengah yang kerap menjadi batu sandungan bagi tim-tim raksasa.

Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 1 April 2026, pukul 01.45 WIB. Stadion Friends Arena di Solna, Swedia, diprediksi akan menjadi saksi bisu atmosfer panas mengingat sejarah rivalitas kedua tim di turnamen besar.

Head to Head Swedia vs Polandia

Berdasarkan catatan historis, Swedia memiliki keunggulan yang cukup dominan atas Polandia dalam dua dekade terakhir. Namun, Polandia memiliki memori manis saat menyingkirkan Swedia di babak play-off kualifikasi Piala Dunia sebelumnya.

Tanggal Ajang Skor 29/03/2022 Kualifikasi Piala Dunia Polandia 2-0 Swedia 23/06/2021 Euro 2020 Swedia 3-2 Polandia 05/06/2004 Persahabatan Swedia 3-1 Polandia 10/09/2003 Kualifikasi Euro Polandia 0-2 Swedia

Analisis Kekuatan Tim

Swedia: Regenerasi di Bawah Tekanan

Swedia kini tampil dengan wajah baru yang lebih segar. Mengandalkan penyerang tajam seperti Alexander Isak dan Viktor Gyökeres, Blågult bertransformasi menjadi tim yang lebih ofensif. Bermain di kandang sendiri memberikan keuntungan psikologis besar bagi anak asuh pelatih mereka untuk mengamankan posisi di klasemen grup.

Polandia: Kedisiplinan dan Ketajaman

Polandia tetap menjadi tim yang sangat berbahaya melalui serangan balik cepat. Meskipun Robert Lewandowski berada di fase akhir kariernya di tahun 2026 ini, pengaruhnya di ruang ganti dan insting golnya tetap menjadi ancaman utama bagi lini pertahanan lawan. Dukungan dari lini tengah yang solid menjadi kunci bagi Biało-czerwoni untuk mencuri poin di Solna.

Statistik Kunci dan Prediksi

Swedia memenangkan 4 dari 5 pertemuan terakhir mereka melawan Polandia di semua kompetisi.

Polandia selalu mencetak gol dalam 3 pertemuan terakhir melawan tim-tim Skandinavia.

Rata-rata gol dalam pertemuan kedua tim adalah 2,8 gol per pertandingan.

Prediksi Skor: Swedia 2-1 Polandia. Faktor dukungan suporter di Friends Arena diprediksi akan menjadi pembeda tipis dalam laga yang sangat taktikal ini. (Z-4)