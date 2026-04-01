Daftar Lengkap Peserta Piala Dunia 2026, Italia Kembali Absen

Piala FIFA untuk Piala Dunia 2026.

KOMPOSISI 48 kontestan yang akan berlaga di Piala Dunia 2026 akhirnya genap. Kepastian tersebut didapat setelah Bosnia-Herzegovina dan Irak sukses mengamankan dua tiket terakhir melalui jalur final play-off antarkonfederasi yang berlangsung Rabu (1/4).

Drama besar terjadi di Stadion Bilino Polje, Zenica, saat Bosnia-Herzegovina menyingkirkan raksasa Eropa, Italia, melalui adu penalti.

Hasil itu menjadi pukulan telak sekaligus sejarah kelam bagi publik Negeri Pizza yang harus menerima kenyataan pahit gagal tampil di pesta sepak bola terakbar sejagat dalam tiga edisi beruntun.

Pada saat yang hampir bersamaan, Irak memastikan langkah ke putaran final setelah membungkam Bolivia dengan skor 2-1 di Estadio BBVA Bancomer.

Performa solid skuat Singa Mesopotamia sukses meredam tekanan masif Bolivia sepanjang pertandingan, sekaligus membawa mereka kembali ke panggung dunia.

Keberhasilan Irak membuat konfederasi Asia (AFC) mencatatkan sejarah dengan mengirimkan sembilan wakil, jumlah terbanyak sepanjang sejarah turnamen.

Lonjakan keterwakilan itu merupakan dampak langsung dari kebijakan baru FIFA yang menambah jumlah kontestan menjadi 48 tim. Selain Irak, Asia akan diwakili oleh Korea Selatan, Qatar, Australia, Jepang, Iran, Arab Saudi, Yordania, dan Uzbekistan.

Sementara itu, langkah Timnas Indonesia harus terhenti di putaran keempat kualifikasi setelah takluk dari Irak dan Arab Saudi. Sorotan tajam kini tertuju pada persaingan di fase grup, terutama di Grup I yang diprediksi menjadi "grup neraka". Irak yang baru saja lolos setelah melalui kualifikasi panjang selama 867 hari harus menghadapi tantangan berat.

Mereka tergabung bersama Prancis yang merupakan finalis dalam dua edisi Piala Dunia terakhir, Senegal yang baru saja merengkuh trofi Piala Afrika 2025, serta Norwegia yang kini sedang dalam performa terbaik bersama mesin gol Erling Haaland.

Piala Dunia 2026 yang akan diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini terbagi ke dalam 12 grup.

Beberapa tim unggulan seperti tuan rumah Meksiko berada di Grup A, Brasil di Grup C, dan juara bertahan Argentina yang menghuni Grup J bersama Aljazair, Austria, serta Yordania.

Persaingan sengit juga diperkirakan terjadi di Grup L yang mempertemukan Inggris dengan Kroasia, Ghana, dan Panama.

Berikut pembagian grup Piala Dunia 2026:

Piala Dunia 2026 akan mencatatkan sejarah baru sebagai turnamen pertama yang diikuti oleh 48 tim nasional. Dengan format ekspansi ini, persaingan akan terbagi ke dalam 12 grup (Grup A hingga Grup L), di mana masing-masing grup dihuni oleh empat negara.

Tiga negara tuan rumah, yakni Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat, masing-masing menempati posisi unggulan di Grup A, B, dan D. Berikut adalah rincian lengkap pembagian grup Piala Dunia 2026 berdasarkan data terbaru:

Grup Negara Peserta Grup A Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, Republik Ceko Grup B Kanada, Bosnia-Herzegovina, Qatar, Swiss Grup C Brasil, Maroko, Haiti, Skotlandia Grup D Amerika Serikat, Paraguay, Australia, Turki Grup E Jerman, Curacao, Pantai Gading, Ekuador Grup F Belanda, Jepang, Swedia, Tunisia Grup G Belgia, Mesir, Iran, Selandia Baru Grup H Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, Uruguay Grup I Prancis, Senegal, Irak, Norwegia Grup J Argentina, Aljazair, Austria, Yordania Grup K Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, Kolombia Grup L Inggris, Kroasia, Ghana, Panama

Analisis Persaingan

Beberapa grup menarik perhatian, seperti Grup C yang mempertemukan raksasa Amerika Latin, Brasil, dengan kekuatan Afrika, Maroko. Sementara itu, Grup L menjadi salah satu grup yang kompetitif dengan kehadiran Inggris dan Kroasia yang memiliki sejarah rivalitas kuat di turnamen besar.

Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, menjadikannya edisi dengan cakupan geografis terluas dalam sejarah sepak bola dunia.

