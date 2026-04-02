Thom Haye Puji Performa Beckham Putra di Timnas

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
GELANDANG Persib Bandung, Thom Haye, melontarkan pujian bagi dua rekan setimnya, Beckham Putra Nugraha dan Eliano Reijnders, yang baru saja menuntaskan tugas negara bersama Timnas Indonesia di ajang FIFA Series 2026.
Beckham Putra mencuri perhatian publik setelah tampil impresif dalam dua laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno melawan Saint Kitts dan Nevis serta Bulgaria. Pemain muda didikan Maung Bandung tersebut sukses memborong dua gol, yang semuanya lahir saat ia dipercaya tampil sebagai starter kala menghadapi Saint Kitts dan Nevis.
Bagi Beckham, torehan ini sangat spesial karena menjadi gol perdananya bersama skuad Garuda sejak melakoni debut pada Juni tahun lalu. Thom Haye mengaku sangat emosional melihat pembuktian Beckham di atas lapangan.
“Ya, tentu saja, pertandingan pertama Beckham sangat bagus untuknya, sangat senang dia mencetak dua gol. Sulit untuk menjelaskan perasaannya. Saya pikir dia punya perasaan campur aduk emosi yang fantastis seperti kali pertama saya cetak gol,” ujar Thom, dikutip dari laman resmi I.League, Kamis (2/4).
Pemain berusia 31 tahun itu menambahkan bahwa gol tersebut merupakan jawaban bagi publik yang sempat meragukan kapasitas Beckham di level internasional.
Selain Beckham, punggawa Persib lainnya yang dipanggil pelatih baru John Herdman adalah Eliano Reijnders. Berbeda dengan Beckham, Eliano lebih banyak turun sebagai pemain pengganti di babak kedua dalam dua laga tersebut.
Meski performa Eliano cukup menjanjikan saat masuk ke lapangan, Thom Haye menilai sang pemain seharusnya layak mendapatkan menit bermain yang lebih lama mengingat konsistensinya bersama Persib di kompetisi domestik.
“Eli masuk sebagai pengganti di dua laga. Saya pikir dia seharusnya bisa bermain lebih lama, karena dia juga bermain sangat baik di Persib. Tapi saat dia masuk, dia juga tampil baik,” tambah pemain naturalisasi tersebut.
Setelah merampungkan agenda FIFA Series, "trio maut" Persib, Thom, Beckham, dan Eliano, akan segera bergabung kembali dengan skuad Maung Bandung. Kehadiran mereka sangat dibutuhkan pelatih untuk menjaga posisi Persib di puncak klasemen BRI Super League 2025/2026.
Ujian terdekat sudah menanti di depan mata. Persib Bandung dijadwalkan melakoni laga tandang yang menantang ke markas Semen Padang pada Minggu (5/4) pukul 19.00 WIB. Kemenangan menjadi harga mati bagi Pangeran Biru demi terus menjauh dari kejaran para pesaing di papan atas.
(Ant/P-4)
