Borneo FC vs Persebaya: Borneo FC Naik ke Posisi Kedua usai Pesta Gol ke Gawang Persebaya

Borneo FC meraih kemenangan telak 5-1 atas Persebaya Surabaya dalam lanjutan Super League 2025/2026 di Stadion Segiri, Samarinda.(Borneo FC)

BORNEO FC meraih kemenangan telak 5-1 atas Persebaya Surabaya dalam lanjutan Super League 2025/2026 di Stadion Segiri, Samarinda, Sabtu (7/3) malam. Hasil tersebut menjadi hadiah istimewa bagi Pesut Etam yang tengah merayakan ulang tahun klub ke-12.

Hasil itu menjaga persaingan bagi Borneo FC di papan atas klasemen. Kemenangan besar tersebut juga mengangkat posisi Pesut Etam ke peringkat kedua klasemen dengan koleksi 53 poin sekaligus menggeser Persija Jakarta.

Tuan rumah membuka keunggulan pada menit ke-15 melalui tendangan keras Juan Felipe Villa Ruiz dari luar kotak penalti yang tidak mampu dihentikan kiper Persebaya.

Baca juga : Persebaya Bertekad Menang di Kandang Borneo FC Meski tidak Didampingi Paul Munster

Borneo FC kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-58. Juan Villa kembali mencatatkan namanya di papan skor lewat tendangan bebas yang meluncur deras ke sudut kanan atas gawang lawan.

Dominasi tuan rumah berlanjut. Empat menit berselang, Mariano Peralta memperlebar jarak menjadi 3-0 setelah menyambar bola di depan gawang.

Pesta gol Borneo FC berlanjut pada menit ke-68. Koldo Obieta memanfaatkan kesalahan bek Risto Mitrevski untuk mencetak gol keempat bagi timnya.

Persebaya akhirnya memperkecil ketertinggalan pada menit ke-74. Leo Lelis mencetak gol setelah memanfaatkan bola muntah.

Menjelang laga berakhir, Borneo FC menutup kemenangan dengan gol kelima pada masa tambahan waktu melalui Marcos Astina. Skor 5-1 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. (Z-2)