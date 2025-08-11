Marcos Santos Apresiasi Kerja Keras Singo Edan

Headline
JURU taktik Arema FC, Marcos Santos, memberikan apresiasi atas kerja keras para pemainnya yang tampil solid dan berhasil mengamankan tiga poin usai mengalahkan PSBS Biak dengan skor 4-1 pada laga Super League di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Senin.
"Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada pemain atas apa yang mereka lakukan. Pemain semuanya kompak," ujar Marcos dalam konferensi pers seusai laga.
Menurutnya, kemenangan ini merupakan wujud dari komitmen bersama antara dirinya dan para pemain untuk bekerja keras demi memberikan kebahagiaan kepada Aremania dan Aremanita. Ia menilai hasil ini menjadi awal yang baik untuk menatap pertandingan-pertandingan berikutnya.
"Memang tidak bisa untuk terus menang tetapi kami terus bekerja keras untuk membahagiakan suporter," katanya.
Marcos menambahkan, kemenangan ini juga menjadi bukti bahwa suasana ruang ganti Arema FC sangat positif. Hubungan antara pemain, pelatih, dan ofisial disebutnya harmonis, apalagi sejak ia datang ke Malang, dukungan suporter tak pernah surut.
"Saya datang jauh-jauh meninggalkan istri dan anak terus mendapatkan dukungan dari suporter, pemain, dan tim pelatih. Saya senang berada di sini," ungkap pelatih asal Brasil tersebut.
Meski begitu, ia mengingatkan para pemain agar tidak cepat puas karena kompetisi masih panjang. "Kami semuanya akan terus bekerja keras," tegasnya.
Sementara itu, kiper Arema FC, Adi Satryo, menyebut kemenangan ini menjadi tambahan motivasi untuk menghadapi laga-laga selanjutnya. "Ini modal yang baik untuk tim Arema, karena liga masih panjang. Saya berharap kami masih bisa berkembang lagi," kata Adi.
Terkait debutnya bersama Arema, Adi mengaku sempat merasa kurang percaya diri. Namun, dukungan rekan setim membantunya tampil maksimal. "Mereka membantu saya agar terlepas dari beban, kasih ketenangan saya, mungkin itu juga alasan saya bisa tetap dan mengamankan gawang," ujarnya. (Ant/I-3)
