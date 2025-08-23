Dewa United Akhiri Tren Negatif

Ilustrasi( ANTARA/Prasetia Fauzani)

DEWA United Banten FC akhirnya meraih kemenangan perdana di musim 2025/2026. Poin penuh didapat Dewa United usai menundukkan Persik Kediri dengan skor 3-1 pada pekan ke-3 Super League di Banten International Stadium, Serang, pada Jumat (22/8).

Sejak awal laga, tensi pertandingan cukup tinggi. Wasit bahkan harus mengeluarkan lima kartu kuning. Dari kubu Dewa United, hukuman diberikan kepada Wahyu Prasetyo dan Hugo Gomes.

Sementara itu, pemain Persik yang mendapat kartu kuning adalah Ady Eko Jayanto, Telmo Castanheira, serta Khurshidbek Mukhtorov.

Secara statistik, kedua tim tampil cukup berimbang dengan Dewa United mencatat penguasaan bola 58%, hanya sedikit lebih unggul dari Persik yang meraih 48%.

Dari sisi peluang, Dewa United melepaskan empat tembakan tepat sasaran, berbanding tiga milik tim tamu.

Gol kemenangan the Banten Warriors hadir melalui sepakan Alexis Messidoro di menit ke-19, disusul gol Taisei Marukawa pada menit ke-39. Alex Martins kemudian menambah keunggulan lewat eksekusi penalti di menit ke-69.

Persik sempat memperkecil ketertinggalan lewat gol indah Ezra Walian pada menit ke-56.

Tiga poin yang diraih Dewa United menjadi pelepas dahaga setelah dua pekan sebelumnya skuad asuhan Jan Olde Riekerink harus menelan hasil buruk.

Mereka kalah 1-3 dari Malut United dan 0-2 saat bertandang ke markas Semen Padang pada dua laga awal. (H-2)