Dewa United Akhiri Tren Negatif

Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
DEWA United Banten FC akhirnya meraih kemenangan perdana di musim 2025/2026. Poin penuh didapat Dewa United usai menundukkan Persik Kediri dengan skor 3-1 pada pekan ke-3 Super League di Banten International Stadium, Serang, pada Jumat (22/8).
Sejak awal laga, tensi pertandingan cukup tinggi. Wasit bahkan harus mengeluarkan lima kartu kuning. Dari kubu Dewa United, hukuman diberikan kepada Wahyu Prasetyo dan Hugo Gomes.
Sementara itu, pemain Persik yang mendapat kartu kuning adalah Ady Eko Jayanto, Telmo Castanheira, serta Khurshidbek Mukhtorov.
Secara statistik, kedua tim tampil cukup berimbang dengan Dewa United mencatat penguasaan bola 58%, hanya sedikit lebih unggul dari Persik yang meraih 48%.
Dari sisi peluang, Dewa United melepaskan empat tembakan tepat sasaran, berbanding tiga milik tim tamu.
Gol kemenangan the Banten Warriors hadir melalui sepakan Alexis Messidoro di menit ke-19, disusul gol Taisei Marukawa pada menit ke-39. Alex Martins kemudian menambah keunggulan lewat eksekusi penalti di menit ke-69.
Persik sempat memperkecil ketertinggalan lewat gol indah Ezra Walian pada menit ke-56.
Tiga poin yang diraih Dewa United menjadi pelepas dahaga setelah dua pekan sebelumnya skuad asuhan Jan Olde Riekerink harus menelan hasil buruk.
Mereka kalah 1-3 dari Malut United dan 0-2 saat bertandang ke markas Semen Padang pada dua laga awal. (H-2)
Malut United sukses menghentikan tren dua kemenangan beruntun Persija Jakarta setelah kedua tim bermain imbang 1-1 dalam lanjutan BRI Super League 2025/2026
Kekalahan terbaru didapat saat bertandang ke markas Arema FC di Stadion Kanjuruhan, Jumat (22/8).
Laga tersebut juga menjadi momen emosional bagi kiper Lucas Frigeri yang sedang menghadapi cobaan berat setelah anaknya mengalami patah tulang.
Dalberto Luan menjadi penentu kemenangan Arema FC, ketika pemain asal Brasil itu mencetak gol keduanya ke gawang Bhayangkara Presisi Lampung FC melalui titik penalti pada menit ke-90+7.
Pemain Semen Padang Ronaldo Kwateh masih membutuhkan waktu untuk pemulihan cedera sebelum tampil reguler di Super League musim 2025-2026.
