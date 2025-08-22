Hasil Dewa United vs Persik: Skor 3-1, Banten Warrior Pecah Telur Kemenangan

Headline
DEWA United akhirnya meraih kemenangan perdana di Super League 2025/2026. Bermain di Stadion Internasional Banten, Jumat (22/8) malam, skuad berjuluk Banten Warrior menumbangkan Persik Kediri dengan skor meyakinkan 3-1.
Dominasi tuan rumah terlihat sejak menit awal. Alexis Messidoro membuka keran gol Dewa United di menit ke-19 lewat sepakan akurat dari tepi kotak penalti, setelah menerima kerja sama apik dengan Alex Ferreira. Kiper Persik, Leonardo Navacchio, tak mampu membendung tembakan tersebut.
Keunggulan bertambah pada menit ke-39. Taisei Marukawa menusuk dari sisi kanan dan melepas tembakan keras kaki kiri yang merobek jala Persik. Dewa United unggul 2-0 hingga turun minum.
Persik Kediri mencoba bangkit di babak kedua. Ezra Walian memanfaatkan kelengahan lini belakang lawan untuk memperkecil skor menjadi 1-2 pada menit ke-56.
Namun asa Macan Putih pupus setelah Alex Ferreira mengeksekusi penalti dengan dingin di menit ke-69, mengunci kemenangan 3-1 untuk Dewa United.
Kemenangan ini menjadi suntikan moral penting bagi Dewa United. Tambahan tiga poin menempatkan mereka di posisi 12 klasemen sementara Super League 2025/2026, dengan koleksi tiga angka dari tiga laga awal.
Sementara itu, Persik Kediri harus puas terpuruk di zona degradasi. Dengan hanya mengantongi satu poin, mereka kini berada di peringkat ke-16.
Efektivitas Serangan Dewa United: Meski Persik mencoba menguasai bola, penyelesaian akhir Dewa United jauh lebih tajam. Messidoro dan Marukawa jadi motor serangan yang sulit dihentikan.
Pertahanan Persik Kediri Rapuh: Garis belakang Persik beberapa kali kecolongan, terutama saat menghadapi penetrasi pemain sayap lawan. Penalti akibat pelanggaran terhadap Marukawa mempertegas kelemahan tersebut.
Momentum Penting untuk Banten Warrior: Setelah dua laga tanpa kemenangan, hasil ini bisa menjadi titik balik Dewa United dalam mengarungi musim Super League.
Dewa United XI: Sonny Stevens; Edo Febriansyah, Wahyu Prasetyo, Nick Kuipers, Brian Fatari; Ricky Kambuaya, Hugo Gomes, Alexis Messidoro; Rafael Struick, Taisei Marukawa, Alex Ferreira.
Persik Kediri XI: Leonardo Navacchio; Novri Setiawan, Yusuf Meilana, Kiko, Khurshidbek Mukhtarov; Syahrian Abimanyu, Imanol Garcia, Telmo Castanheira; Hugo Samir, Sylvain Atieda, Ezra Walian. (Z-10)
