Pramono Instruksikan Sekolah Awasi Ketat Siswa Agar tak Ikut Demo

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.(Dok. Antara)

GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan pemerintah daerah mengambil langkah serius untuk mencegah keterlibatan pelajar dalam aksi unjuk rasa yang belakangan marak terjadi di Ibu Kota.

Ia mengaku telah memberi arahan langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI, Nahdiana, agar memperketat pengawasan di seluruh sekolah.

“Secara khusus saya sudah meminta kepada Bu Nahdiana untuk berkomunikasi dengan seluruh sekolah yang ada di Jakarta. Kepala sekolah diminta memberikan pengawasan yang ketat untuk tidak ikut demo-demo yang terjadi beberapa hari ini,” ujar Pramono di Jakarta, Kamis (28/8).

Pramono mengaku, ada sejumlah sekolah yang lengah sehingga siswanya sempat ikut turun ke jalan.

“Kenapa itu kami lakukan? Karena saya tahu ada beberapa sekolah yang memang melonggarkan, tidak mengira bahwa kemudian ini dilakukan oleh anak-anak sekolah di Jakarta,” ucapnya.

Kendati demikian, Pramono menekankan bahwa demonstrasi tetaplah bagian dari praktik demokrasi. Namun ia menegaskan fokus pengawasan Pemprov DKI hanya menyasar kalangan pelajar.

“Saya tidak mau masuk dalam wilayah demonstrasinya, tetapi khusus kepada anak-anak sekolah, Bu Kepala Dinas Pendidikan atas permintaan saya sudah mengirim surat instruksi kepada seluruh kepala sekolah yang ada di Jakarta, dan itu sudah dilakukan,” tegasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa perkembangan terbaru sudah dilaporkan langsung oleh Kepala Disdik DKI sebelum dirinya menghadiri agenda pemerintahan.

“Tadi waktu acara ini belum mulai, beliau juga sudah melaporkan kepada saya mengenai perkembangan yang ada. Mudah-mudahan sampai sore hingga malam hari ini tidak terjadi seperti yang kemarin,” jelas Pramono.

Seperti diketahui, aksi massa beberapa waktu terakhir turut diikuti sejumlah pelajar yang terpantau bergabung dengan demonstran di sekitar gedung DPR/MPR RI.

Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran lantaran potensi kericuhan di jalan raya bisa mengancam keselamatan mereka. Pemprov DKI berharap langkah pengawasan ketat dari sekolah dapat mencegah keterlibatan siswa dalam aksi-aksi susulan. (H-3)