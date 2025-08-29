Hanya Ribut Royalti Saat Rakyat Berduka, Ahmad Dhani Disemprot Warganet

Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
AHMAD Dhani kena semprot warganet karena seperti tidak menunjukkan kepedulian terhadap rakyat yang sedang berduka. Di akun Instagram @ahmaddhaniofficial, anggota DPR RI dari Fraksi Gerinda ini memang tidak membuat unggahan apapun, baik feed ataupun story, terkait tewasnya driver ojol Affan Kurniawan.
Satu-satunya unggahan yang dibuat Dhani, hari ini, masih tetap soal royalti musik. Ia menggunggah ulang sebuah headline berita tentang pendapat Ariel Noah soal royalti musik. Dalam headline itu disebutkan Ariel menyatakan bahwa penyanyi juga punya hak musisi dalam karya musik. Dhani kemudian menambahkan komentar, ‘ternyata ini yang ingin diperjuangkan VISI-ONCE, yaitu: mendapatkan hak atas karya cipta komposer’. Pada caption unggahan, Dhani menuliskan, ‘Penyanyi di negara konoha memang tidak ada duanya,’.
VISI atau Vibrasi Suara Indonesia merupakan gabungan musisi dimana Ariel bernaung. Dhani tidak sependapat dengan asprirasi yang disuarakan VISI.
Unggahan Dhani itu mendapat lebih dari 7 ribu like dan lebih dari 1800 komentar. Namun banyak komentar yang mengkritik unggahan yang dinilai tidak tepat dengan situasi genting saat ini.
‘Lu ga ada bahasan lain selain royalti brooo?? Lu masuk DPR ngurus royalti doang broo?! tulis @putra**** yang mendapat lebih dari 3 ribu like.
‘Ga ada simpatinya ya lo, ada kabar duka masih aja bahas ginian,’ tulis _thatsb*** yang mendapat lebih dari seribu like.
‘Sekali2 posting yang mewakili rakyat om,, jgn duit untuk kepentingan pribadi mulu,’ tulis @dik4*** yang mendapat 443 like. (M-1)
Menurut Dhani, komposer kerap tak mendapatkan haknya.
