Headline
Istana Minta Polisi Berhati-hati

Istana minta Polri jaga situasi kondusif.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Hanya Ribut Royalti Saat Rakyat Berduka, Ahmad Dhani Disemprot Warganet

Media Indonesia
29/8/2025 21:52
Hanya Ribut Royalti Saat Rakyat Berduka, Ahmad Dhani Disemprot Warganet
Musisi sekaligus anggota DPR RI Ahmad Dhani.(Dok. Kopidewa19)

AHMAD Dhani kena semprot warganet karena seperti tidak menunjukkan kepedulian terhadap rakyat yang sedang berduka. Di akun Instagram @ahmaddhaniofficial, anggota DPR RI dari Fraksi Gerinda ini memang tidak membuat unggahan apapun, baik feed ataupun story, terkait tewasnya driver ojol Affan Kurniawan.

 

Satu-satunya unggahan yang dibuat Dhani, hari ini, masih tetap soal royalti musik. Ia menggunggah ulang sebuah headline berita tentang pendapat Ariel Noah soal royalti musik. Dalam headline itu disebutkan Ariel menyatakan bahwa penyanyi juga punya hak musisi dalam karya musik. Dhani kemudian menambahkan komentar, ‘ternyata ini yang ingin diperjuangkan VISI-ONCE, yaitu: mendapatkan hak atas karya cipta komposer’. Pada caption unggahan, Dhani menuliskan, ‘Penyanyi di negara konoha memang tidak ada duanya,’.

Baca juga : Komite Pemilih Indonesia Desak  Reformasi Polri Di Bawah Kementerian

 

VISI atau Vibrasi Suara Indonesia merupakan gabungan musisi dimana Ariel bernaung. Dhani tidak sependapat dengan asprirasi yang disuarakan VISI.

 

Baca juga : PP Muhammadiyah Minta Para Elit Politik Lebih Sensitif terhadap Aspirasi Masyarakat

Unggahan Dhani itu mendapat lebih dari 7 ribu like dan lebih dari 1800 komentar. Namun banyak komentar yang mengkritik unggahan yang dinilai tidak tepat dengan situasi genting saat ini.

 

‘Lu ga ada bahasan lain selain royalti brooo?? Lu masuk DPR ngurus royalti doang broo?! tulis @putra**** yang mendapat lebih dari 3 ribu like.

 

‘Ga ada simpatinya ya lo, ada kabar duka masih aja bahas ginian,’ tulis _thatsb*** yang mendapat lebih dari seribu like.

 

‘Sekali2 posting yang mewakili rakyat om,, jgn duit untuk kepentingan pribadi mulu,’ tulis @dik4*** yang mendapat 443 like. (M-1)

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Bintang Krisanti
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved