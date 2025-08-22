Perbandingan Royalti Musik di Indonesia dan Australia: Aturan, Tarif, dan Distribusi

Headline
Royalti musik adalah hak ekonomi yang wajib diterima pencipta dan pemilik hak terkait setiap kali karyanya digunakan untuk kepentingan komersial.
Besaran royalti ini berbeda di tiap negara, termasuk di Indonesia dan Australia. Artikel ini akan membahas perbandingan sistem dan tarif royalti musik di kedua negara tersebut.
Di Indonesia, aturan royalti musik diatur melalui:
Pengelolaan royalti dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang menghimpun dan menyalurkan royalti kepada pencipta, pemusik, maupun produser rekaman.
Besaran royalti di Indonesia bervariasi sesuai jenis penggunaan:
Sekitar 79% dana royalti disalurkan langsung ke pencipta, sementara sisanya untuk operasional LMKN.
Masih terdapat perselisihan hukum terkait hak pertunjukan langsung.
Regulasi terbaru berusaha menjawab tantangan era digital dengan memperluas cakupan royalti ke streaming, OTT, webcast, dan platform digital lainnya.
Di Australia, royalti musik dikelola oleh:
Tarif royalti di Australia ditentukan berdasarkan ukuran bisnis dan jenis penggunaan:
Australia dikenal dengan sistem distribusi royalti yang efisien:
Pembayaran dilakukan setiap triwulan untuk domestik dan bulanan untuk internasional.
Terdapat perdebatan antara industri radio komersial dan lembaga musik terkait kenaikan tarif royalti. Saat ini, radio membayar 1% dari pendapatan kotor sebagai royalti untuk artis.
|Aspek
|Indonesia
|Australia
|Dasar Hukum
|PP 56/2021, Permenkumham 2016 & 2025
|Copyright Act 1968, APRA AMCOS, OneMusic
|Tarif Bisnis
|Variatif (kursi, m², tiket, biaya produksi)
|Berdasar ukuran & penggunaan; AU$97 – AU$6.000/tahun
|Distribusi Royalti
|~79% untuk pencipta, 21% untuk operasional
|~86% untuk pencipta, 14% untuk operasional
|Era Digital
|Baru diakomodasi jelas lewat Permenkumham 27/2025
|Sudah terintegrasi dalam lisensi OneMusic
|Isu & Tantangan
|Transparansi LMK dan sengketa hak pertunjukan langsung
|Perdebatan kenaikan royalti radio komersial
Indonesia memiliki tarif royalti yang detail dan berbeda-beda sesuai jenis penggunaan, namun sistemnya masih menghadapi tantangan transparansi dan implementasi. Regulasi terbaru sudah mulai mengakomodasi penggunaan digital.
Australia menawarkan sistem yang lebih sederhana melalui OneMusic, dengan distribusi royalti lebih efisien dan transparan. Namun, industri radio masih menolak kenaikan tarif royalti yang dianggap membebani.
Bagi pelaku bisnis, pemahaman tentang sistem royalti sangat penting agar terhindar dari pelanggaran hukum sekaligus mendukung ekosistem musik yang sehat. (Z-10)
