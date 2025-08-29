Masyarakat Adat Riau Ajak Semua Pihak Tahan Diri dan Hindari Provokasi

Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Provinsi Riau, Datuk Seri Haji Taufik Ikram(LAMR)

KETUA Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Provinsi Riau, Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil, menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas meninggalnya Affan Kurniawan, seorang driver ojek online yang menjadi korban dalam aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI pada 28 Agustus 2025.

“Atas nama organisasi, kami menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga almarhum diterima di sisi Allah SWT, dan keluarga yang ditinggalkan beroleh kesabaran,” kata Taufik dalam keterangan yang diterima, Jumat (29/8).

Ia mengimbau seluruh masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memperkeruh situasi dan merusak persaudaraan antar sesama anak bangsa.

“Marilah kita menjaga ketenangan dan keutuhan persaudaraan, sembari menaruh kepercayaan penuh bahwa penegakan hukum akan berjalan sesuai dengan aturan,” ujarnya.

LAMR juga menyoroti langkah Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang mendatangi keluarga korban setelah peristiwa nahas itu terjadi.

Dalam kunjungan tersebut, Kapolri menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya dan berjanji akan mengusut tuntas kasus ini secara terbuka serta akuntabel.

“Kami memberi apresiasi yang tinggi kepada Bapak Kapolri yang telah menunjukkan kepedulian dengan menjenguk keluarga korban dan meminta maaf secara langsung. LAMR juga mendukung komitmen beliau untuk mengusut kasus ini secara transparan,” tegas Taufik. (P-4)