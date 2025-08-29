Halte Trans-Jakarta Polda Metro Jaya Dibakar Massa

Ilustrasi .(Antara)

HALTE Trans-Jakarta Polda Metro Jaya yang berada tepat di depan Gedung Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, dibakar massa. Pantauan Metro TV di lokasi, tampak api sangat besar melahap bangunan halte.

Aksi pembakaran ini dilakukan sekitar pukul 21.10 WIB, Jumat (29/8). Personel kepolisian langsung menembakkan water canon ke arah objek kebakaran. Namun, api tak padam. Malah semakin membesar melahap habis bangunan halte.

Di samping itu, massa aksi yang tadi menjebol pagar Gedung Polda Metro Jaya telah berhasil dipukul mundur keluar. Kedua sisi pagar Gedung Polda Metro Jaya telah ditutup rapat.

Meski demikian, massa yang anarkistis masih berada di jalan raya depan Gedung Polda Metro Jaya. Mereka sesekali melemparkan petasan hingga molotov ke arah gedung polda.

Bahkan, ada juga pelemparan batu yang menyebabkan seorang anggota terkena di bagian pipi. Anggota yang luka-luka berdarah langsung dibawa ke ruang Bidang Dokkes Polda Metro Jaya.

Aksi unjuk rasa ini mulanya digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) sejak sore. Kapolda Metro Jaya Irjen Asep siap Edi Suheri juga telah menemui massa dan memastikan akan mengusut tuntas kasus meninggalnya pengemudi ojek online Affan Kurniawan, sesuai permintaan mereka.

Bahkan, tujuh anggota Brimob yang berada dalam kendaraan taktis (rantis) yang melindas Affan pada Kamis (28/8) malam telah ditahan. Namun, massa masih tidak puas. Semakin malam semakin rusuh. Namun, belum diketahui siapa yang melempar batu, air mineral, molotov, hingga membakar halte Trans-Jakarta. (Yon/P-2)