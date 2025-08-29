Headline
Istana Minta Polisi Berhati-hati

Istana minta Polri jaga situasi kondusif.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Halte Trans-Jakarta Polda Metro Jaya Dibakar Massa

Siti Yona Hukmana
29/8/2025 22:17
Halte Trans-Jakarta Polda Metro Jaya Dibakar Massa
Ilustrasi .(Antara)

HALTE Trans-Jakarta Polda Metro Jaya yang berada tepat di depan Gedung Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, dibakar massa. Pantauan Metro TV di lokasi, tampak api sangat besar melahap bangunan halte.

Aksi pembakaran ini dilakukan sekitar pukul 21.10 WIB, Jumat (29/8). Personel kepolisian langsung menembakkan water canon ke arah objek kebakaran. Namun, api tak padam. Malah semakin membesar melahap habis bangunan halte.

Di samping itu, massa aksi yang tadi menjebol pagar Gedung Polda Metro Jaya telah berhasil dipukul mundur keluar. Kedua sisi pagar Gedung Polda Metro Jaya telah ditutup rapat.

Baca juga : Demo Mahasiswa Depan Polda Metro: Lalin SCBD Dialihkan, MRT Senayan Ditutup

Meski demikian, massa yang anarkistis masih berada di jalan raya depan Gedung Polda Metro Jaya. Mereka sesekali melemparkan petasan hingga molotov ke arah gedung polda.

Bahkan, ada juga pelemparan batu yang menyebabkan seorang anggota terkena di bagian pipi. Anggota yang luka-luka berdarah langsung dibawa ke ruang Bidang Dokkes Polda Metro Jaya.

Aksi unjuk rasa ini mulanya digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) sejak sore. Kapolda Metro Jaya Irjen Asep siap Edi Suheri juga telah menemui massa dan memastikan akan mengusut tuntas kasus meninggalnya pengemudi ojek online Affan Kurniawan, sesuai permintaan mereka.

Bahkan, tujuh anggota Brimob yang berada dalam kendaraan taktis (rantis) yang melindas Affan pada Kamis (28/8) malam telah ditahan. Namun, massa masih tidak puas. Semakin malam semakin rusuh. Namun, belum diketahui siapa yang melempar batu, air mineral, molotov, hingga membakar halte Trans-Jakarta. (Yon/P-2)

 

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Eksa
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved