Sejumlah Objek Vital di Makassar Dibakar Massa, Motor Kameramen Metro TV Hangus

Dua unit mobil dibakar massa aksi di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (29/8/2025) .(MI/Lina Herlina)

AKSI massa di depan Universitas Negeri Makassar (UNM), Sulawesi Selatan, semakin memanas pada Jumat (29/8) malam.

Sejumlah peserta aksi berpakaian serba hitam meninggalkan lokasi utama, lalu berjalan sekitar satu kilometer menuju Pos Lalu Lintas (Lantas) di pertigaan Jalan AP Pettarani-Jalan Sultan Alauddin Makassar.

Sesampainya di lokasi, massa melakukan perusakan hingga membakar pos polisi tersebut. Awalnya, pos polisi itu hanya tebakar di bagian luar saja, tapi kemudian menjalar masuk ke dalam pos

Api besar tampak membubung tinggi dan hingga pukul 20.53 Wita kobaran api masih menyala tanpa ada upaya pemadaman.

“Tadi tiba-tiba banyak orang datang, langsung dibakar ini pos. Tidak ada orang di dalam (kosong),” ujar seorang warga bernama Erni kepada wartawan.

Sementara itu, massa aksi masih bertahan di depan kampus UNM. Arus lalu lintas di Jalan AP Pettarani pun lumpuh total.

Gelombang demonstrasi tak hanya terjadi di sekitar UNM. Aksi serupa juga berlangsung di depan Universitas Muslim Indonesia (UMI) Jalan Urip Sumoharjo, kawasan flyover Makassar, serta depan Universitas Hasanuddin (Unhas) di Jalan Perintis Kemerdekaan.

Dalam orasinya, massa menuntut agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mundur dari jabatannya karena dinilai gagal memimpin institusi kepolisian.

Aksi ini dipicu kekecewaan publik terkait kabar kenaikan tunjangan anggota DPR RI di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang dinilai kian sulit.

Sejauh ini belum terlihat aparat keamanan melakukan pengamanan di lokasi aksi. Selain itu, massa juga membakar kantor DPRD Kota Makassar yang juga masih berada di Jalan AP Pettarani, termasuk motor dan mobil yang terparkir di dalam halaman kantor. Motor kameramen Metro TV Makassar yang terpakir juga ikut terbakar.

Tidak hanya itu Kantor Kejaksaan Tinggi Sulsel di Jalan Urip Sumohardjo yang jaraknya 2 kilometer dari DPRD Kota Makassar ikut dibakar massa. (LN/P-2)