Massa Rusak Pos Polisi Simpang Lima Semarang

Massa aksi bergerak dari Jalan Pahlawan menuju ke Simpang Lima, Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (29/8) malam .(MI/Akhmad Safuan)

AKSI massa di Kota Semarang, Jawa Tengah, semakin tidak terkendali. Bahkan, pos polisi Libas Zebra Satlantas Polrestabes Semarang yang berada di depan SMKN 7, Simpang Lima, ikut menjadi sasaran dan dirusak.

Pantauan Media Indonesia Jumat (29/8) malam, setelah membakar sejumlah kendaraan dan merusak fasilitas di Kantor Gubernur Jawa Tengah, massa bergerak menuju ke arah Lapangan Simpang Lima Semarang.

Di sana, massa ternyata bukan membubarkan diri, tetapi merusak pos polisi. Pun sejumlah warga yang sedang menikmati kuliner di sekitar lokasi tersebut terlihat berlarian menyelamatkan diri.

"Informasi kita dapat dari Simpang Lima Semarang ada pos polisi yang dibakar, petugas masih melakukan pengecekan dan pengamanan," ujar Kepala Bidang Humas Polda Jawa Tengah Kombes Artanto. (AS/P-2)