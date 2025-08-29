Aksi di Polda DIY Ricuh, Seorang Balita Kena Gas Air Mata

Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
TIM media mengamankan seorang balita yang terkenal gas air mata. Bayi tersebut menangis sembari digendong ibunya sekitar pukul 21.25 WIB, Jumat (29/8).
"Bawa masuk, bawa masuk," kata salah seorang anggota tim medis, Jumat (29/8) malam.
Ibu dan balita tersebut lalu dibawa ke dalam untuk mendapat penanganan lebih lanjut.
"Jangan ada yang masuk selain medis," kata anggota medis yang lain.
Sebelumnya, aksi massa di depan Markas Polda DIY masih berlangsung hingga pukul 21.30 WIB. Massa pun tetap bertahan walau diberondong peluru gas air mata.
Puluhan ribu peserta aksi itu juga meneriakkn beberapa kata, seperti 'pembunuh' dan 'revolusi"
Dari pantauan Media Indonesia, massa melakukan aksi di depan pagar Markas Polda DIY. Mereka membawa berbagai alat yang ada di jalan sebagai senjata, seperti rambu lalu-lintas hingga kayu. (AT/P-2)
Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kasus meninggalnya balita bernama Raya di Sukabumi, Jawa Barat, yang tubuhnya dipenuhi cacing.
Meski dikatakan ada kepedulian, namun tak cukup, sangat telat, karena R sudah meninggal.
OCHA mencatat 11.877 balita di Gaza mengalami gizi buruk akut.
Fosil di Gran Dolina ungkap balita Homo antecessor dipenggal dan dimakan 850.000 tahun lalu, bukti kanibalisme tertua di Eropa.
Aksi kekerasan yang dilakukan di rumah pelaku, dan direkam sendiri menggunakan ponsel, lalu disebarkan sebagai bentuk intimidasi kepada istrinya yang tengah menggugat cerai.
Hal ini tentu mendapatkan sambutan baik dari Sri Sultan.
JKPI tengah mengupayakan songket sebagai warisan budaya dunia.
Dedy Yon menuturkan penampilan tari yang akan dibawakan oleh delegasi Kota Tegal tidak mengecewakan masyarakat nusantara.
Hingga Juli 2025 terdapat 12 titik tambang ilegal skala besar di DIY. Dampak kerusakan lingkungan dan infrastrukturnya dinilai sangat merugikan masyarakat dan pemerintah daerah.
Ketimpangan ketidakpastian, disrupsi ekonomi, hingga tekanan lingkungan hidup, semuanya memerlukan bentuk keberdayaan sosial
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved