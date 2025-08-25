Terkena Gas Air Mata di Demo Hari Ini? Berikut yang Harus Kamu Lakukan

Ilustrasi gas Air Mata.(Dok. Antara)

Aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (25/8), ricuh setelah aparat menghadang massa. Para demonstran menyoroti gaji dan tunjangan anggota DPR yang mencapai lebih dari Rp100 juta. Polisi membubarkan massa dengan tembakan gas air mata dan semprotan air.

Lalu, apa sebenarnya gas air mata? Seberapa berbahaya, dan apa yang harus dilakukan jika terpapar?

Apa Itu Gas Air Mata?

Gas air mata lazim dipakai aparat untuk mengendalikan kerusuhan atau membubarkan massa. Zat ini mengandung bahan kimia seperti chloroacetophenone (CN) dan chlorobenzylidenemalononitrile (CS).

Paparan langsung bisa memicu iritasi pada mata, kulit, hingga sistem pernapasan. Efeknya bisa sangat mengganggu, tetapi ada cara untuk meminimalkan dampaknya.

Langkah Pertolongan saat Terkena Gas Air Mata

1. Segera Basuh Bagian Tubuh

Jika kulit terkena, segera bilas dengan air bersih dan sabun. Untuk mata, basuh dengan air mengalir selama 10–15 menit. Jika memakai lensa kontak, lepas dan jangan digunakan kembali. Kacamata harus dibersihkan sebelum dipakai lagi.

2. Lepas dan Ganti Pakaian

Baju yang terkontaminasi harus segera dilepas. Hindari menarik melewati kepala—lebih aman digunting. Jika membantu orang lain, jangan menyentuh bagian yang terkena gas.

Saat mencuci, pisahkan dari pakaian lain. Jika bau atau sisa gas sulit hilang, masukkan ke plastik dan buang di tempat sampah B3 (bahan berbahaya dan beracun).

3. Segera Mandi

Bersihkan seluruh tubuh dengan air mengalir dan sabun, termasuk rambut. Hindari mandi berendam, karena gas bisa bercampur dalam air dan justru memperburuk kontaminasi. (Z-10)