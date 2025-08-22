Kementerian Haji Jadi Lompatan Besar Tata Kelola Penyelenggaraan Haji

Headline
Soal Noel, Presiden Persilakan KPK

Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.

Ilustrasi(Dok Kemenag)

KOMISI VIII dan pemerintah menyepakati adanya Kementerian Haji dan Umrah. Terkait dengan hal itu  Ketua Komnas Haji Mustolih Siradj 
menilai, perubahan ini diperlukan karena bentuk kelembagaan berupa badan dianggap tidak optimal dalam menjalankan fungsi penyelenggaraan haji dan umrah. 

“Kalau nomenklaturnya menggunakan badan, maka akan banyak keterbatasan teknis, administratif, pelayanan, hingga koordinasi,” ujar Mustolih saat dihubungi, Jumat (22/8). 

Selama ini, penyelenggaraan haji berada di bawah Kementerian Agama yang memiliki jaringan birokrasi hingga tingkat kecamatan melalui Kantor Urusan Agama (KUA), kantor Kandepak, hingga Kanwil. Struktur ini dianggap penting untuk menjawab kebutuhan birokrasi dan pelayanan jamaah yang sebagian besar berasal dari daerah.

Baca juga : Pembentukan Pansus Dikhawatirkan Ganggu Revisi UU Penyelenggaraan Ibadah Haji

Selain itu, perubahan menjadi kementerian juga dinilai mendesak untuk memperkuat koordinasi dengan Arab Saudi. “Kalau bentuknya badan, akan menyulitkan koordinasi dengan Kementerian Haji Arab Saudi, sehingga tidak apple to apple. Karena mereka menanganinya di level kementerian, maka kita juga harus menggunakan kementerian,” jelasnya.

Ia menilai, pembentukan Kementerian Haji akan menjadi lompatan besar dalam tata kelola penyelenggaraan haji agar lebih baik, efisien, dan fokus melayani jamaah. 

Hal ini juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang berulang kali menekankan pentingnya efisiensi biaya haji.
Selain itu, ada agenda strategis lain yang menunggu koordinasi, yakni pembangunan Kampung Haji atau Indonesian Village di Arab Saudi. Inisiatif ini diharapkan semakin kuat dengan keberadaan Kementerian Haji. “Dengan adanya Kementerian ini, pemerintah menunjukkan keseriusan melakukan perbaikan besar dalam pengelolaan haji. Ini sejarah besar bagi bangsa kita,” ujarnya. 

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa tantangan tetap ada, terutama dalam soal anggaran dan infrastruktur. 

“Musim haji terus berjalan dengan tahapan dan timeline yang ketat. Karena itu, adaptasi setelah Kementerian ini disahkan harus dilakukan segera,” tegasnya.



Editor : Indrastuti
