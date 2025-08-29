Lalu Lintas Jalan AP Pettarani Lumpuh Total, Pengunjuk Rasa Blokade Dua Ruas Jalan

Headline
Istana Minta Polisi Berhati-hati

Istana minta Polri jaga situasi kondusif.

 Lina Herlina
29/8/2025 17:05
Mahasiswa memblokade ruas jalan di Makassar.(MI/Lina Herlina )

DUA ruas Jalan AP Pettarani, Makassar, Sulawesi Selatan lumpuh total, karena aksi ratusan mahasiswa yang berunjuk rasa sebagai solidaritas atas tewasnya pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan yang dilindas mobil barakuda milik Brimob di Jakarta.

Mahasiswa membakar ban di jalan dan menyandera truk untuk menutup jalan untuk dijadikan sebagai panggung orasi tepat di depan kampus Universitas Negeri Makassar (UNM). “Hidup ojol, bubarkan Polri,” teriak orator dalam orasinya. 

“Telah berpulang ke rahmatullah saudara kita, saudara seperjuangan kita akibat aparat yang zolim. Itu membuktikan mereka tidak becus sebagai aparat,” katanya. 

Baca juga : Demo Mahasiswa di Polda Metro Jaya, Lalu Lintas Gatot Subroto Macet

Mahasiswa juga menuntut agar para pelaku penabrak ojol dipecat dari kepolisian. Menurutnya, peristiwa ini merupakan bukti kepolisian hari ini melawan rakyat.

“Menindas rakyat dengan tidak manusiawi dan hati nurani. Hingga hari ini tidak ada kejelasan. Kami meminta Kapolri untuk turun dari jabatannya,” katanya. 

Tampak terjadi kemacetan panjang akibat penutupan jalan oleh mahasiswa ini. Sejumlah kendaraan menumpuk di sekitar lokasi yang mencari jalan pintas.  

Sejumlah pengendara tampak diarahkan oleh polisi lalu lintas untuk masuk ke Jalan Landak, Jalan Pendidikan, Jalan Faisal dan Jalan Jusuf Dg Ngawing.

Selain di depan kampus UNM, aksi juga terjadi di depan kampus Universitas Muslim Indonesia (UMI) dan depan pintu 1 Universitas Hasanuddin (Unhas) sehingga kemacetan terjadi di sejumlah titik. (E-2)



Editor : Heryadi
