Mahasiswa UPN Dobrak Gerbang Polda Metro Jaya, Orasi Mengecam Polisi

Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
Dalam demo mahasiswa, massa dari UPN Veteran Jakarta memanas saat massa aksi berhasil mendobrak gerbang Polda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jumat (29/8) sore.
Sekitar pukul 15.55 WIB, ratusan mahasiswa berseragam almamater hijau menerobos masuk ke area markas Polda. Dengan mengibarkan bendera merah putih dan membentangkan spanduk bertuliskan “Polisi Pembunuh”, massa demo mahasiswa itu berorasi lantang meneriakkan slogan “Hidup Mahasiswa!”.
Aksi tersebut sempat membuat arus lalu lintas di kawasan Sudirman lumpuh, sementara ratusan warga menyaksikan jalannya demo mahasiswa dari atas JPO hingga menjelang petang.
Demo mahasiswa ini merupakan rangkaian aksi susulan setelah insiden tewasnya Affan Kurniawan (21), pengemudi ojol, yang terlindas kendaraan taktis Brimob saat ricuh unjuk rasa di sekitar Gedung DPR RI, Kamis (28/8).
Kericuhan di Pejompongan pecah ketika aparat kepolisian memukul mundur massa aksi dari kompleks parlemen. Kematian Affan memicu gelombang protes lebih besar, termasuk demo spontan rekan-rekan ojek daring di Mako Brimob, Kwitang, Jakarta Pusat.
Kadiv Propam Polri Irjen Pol Abdul Karim menegaskan, ada tujuh personel Brimob yang berada di dalam kendaraan taktis saat insiden maut tersebut. Mereka kini tengah diperiksa secara internal.
Kasus ini membuat demo mahasiswa kian meluas, menjadi simbol kemarahan publik terhadap dugaan brutalitas aparat. (Ant/Z-10)
Demo mahasiswa di depan Polda Metro Jaya hari ini membuat arus lalu lintas menuju kawasan SCBD dialihkan dan akses MRT Senayan ditutup sementara.
Dua ruas Jalan AP Pettarani, Makassar, Sulawesi Selatan lumpuh total, karena aksi ratusan mahasiswa yang berunjuk rasa sebagai solidaritas atas tewasnya pengemudi ojek online (ojol).
Demo Mahasiswa di depan Polda Metro Jaya pada Jumat sore menyebabkan arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto arah Slipi tersendat.
Petugas kepolisian yang berjaga langsung menembakkan air untuk mengurai massa. Merespon halauan polisi, massa aksi kemudian membalas dengan melempari petugas dengan benda keras.
Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Bersama Rakyat (GEMARAK) bersama sejumlah elemen mahasiswa lainnya menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR
