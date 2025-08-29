Demo Mahasiswa Depan Polda Metro: Lalin SCBD Dialihkan, MRT Senayan Ditutup

Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
Demo mahasiswa di depan Polda Metro Jaya hari ini membuat arus lalu lintas menuju kawasan SCBD dialihkan dan akses MRT Senayan ditutup sementara. Aksi ini merupakan buntut tuntutan atas kasus tewasnya Affan Kurniawan, pengemudi ojol yang dilindas rantis Brimob.
Pantauan lapangan, Jumat (28/8), massa demo mahasiswa mulai memadati pintu masuk Polda Metro sejak pukul 14.45 WIB. Polisi langsung menutup jalur dengan water barrier dan melakukan pengalihan arus ke jalan alternatif.
Kepadatan lalu lintas terjadi di Jalan Jenderal Sudirman arah Bundaran Senayan. Sementara itu, arus sebaliknya masih lancar.
Aksi yang digalang Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) ini bahkan sempat mendesak hingga gerbang utama Polda Metro Jaya. Ribuan aparat bersiaga lengkap dengan perlengkapan anti huru-hara, termasuk tameng, gas air mata, hingga kendaraan taktis.
Situasi di lapangan menunjukkan demo mahasiswa semakin memanas dengan jumlah massa yang terus bertambah.
Terlihat api semakin membara menyinari Polda Metro Jaya yang sebelumnya gelap gulita. Kemudian, kepulan asap gelap juga membumbung tinggi.
Aksi yang diikuti oleh mahasiswa serta berbagai elemen masyarakat tersebut digelar untuk menuntut keadilan atas kematian pengemudi ojek daring Affan Kurniawan.
Sembari bara api membesar, terpantau sejumlah pengunjuk rasa lain berupaya merusak kamera pengawas yang terpasang di depan gerbang Polda Metro Jaya dengan tongkat panjang.
KEMENTERIAN Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemdiktisaintek) enggan mengomentari aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa Universitas Indonesia (UI) menuju Polda Metro Jaya.
Demo Mahasiswa di depan Polda Metro Jaya pada Jumat sore menyebabkan arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto arah Slipi tersendat.
LAMR Provinsi Riau, Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil, menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas meninggalnya Affan Kurniawan
Olympique de Marseille beri penghormatan lewat Instagram untuk korban demo di Jakarta yang tewas akibat insiden dengan kendaraan Brimob.
Massa tetap bertahan di jalan lingkar walau diberondong gas air mata. Sesekali mereka merangsek ke depan Mapolda ketika efek gas air mata sudah memudar.
Aksi demonstrasi di depan Markas Komando Brimob Polda Metro Jaya, Kwitang, Jakarta Pusat, Jumat (29/8), kian panas hingga malam hari.
Puan janji DPR akan berkomitmen membuka ruang komunikasi yang sehat. Ketua DPP PDIP itu berharap berbagai insiden demo tak terulang.
Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri akhirnya membuka identitas pengemudi kendaraan taktis (rantis) Brimob yang menabrak pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved