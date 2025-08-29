Headline
Istana Minta Polisi Berhati-hati

Istana minta Polri jaga situasi kondusif.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Demo Mahasiswa Depan Polda Metro: Lalin SCBD Dialihkan, MRT Senayan Ditutup

Siti Yona Hukmana
29/8/2025 17:17
Demo Mahasiswa Depan Polda Metro: Lalin SCBD Dialihkan, MRT Senayan Ditutup
Demo mahasiswa di depan Polda Metro Jaya.(MGN/Siti Yona Hukmana)

Demo mahasiswa di depan Polda Metro Jaya hari ini membuat arus lalu lintas menuju kawasan SCBD dialihkan dan akses MRT Senayan ditutup sementara. Aksi ini merupakan buntut tuntutan atas kasus tewasnya Affan Kurniawan, pengemudi ojol yang dilindas rantis Brimob.

Pantauan lapangan, Jumat (28/8), massa demo mahasiswa mulai memadati pintu masuk Polda Metro sejak pukul 14.45 WIB. Polisi langsung menutup jalur dengan water barrier dan melakukan pengalihan arus ke jalan alternatif.

Kepadatan lalu lintas terjadi di Jalan Jenderal Sudirman arah Bundaran Senayan. Sementara itu, arus sebaliknya masih lancar.

Aksi yang digalang Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) ini bahkan sempat mendesak hingga gerbang utama Polda Metro Jaya. Ribuan aparat bersiaga lengkap dengan perlengkapan anti huru-hara, termasuk tameng, gas air mata, hingga kendaraan taktis.

Situasi di lapangan menunjukkan demo mahasiswa semakin memanas dengan jumlah massa yang terus bertambah.



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Gana Buana
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved