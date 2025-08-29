Demo Mahasiswa Depan Polda Metro: Lalin SCBD Dialihkan, MRT Senayan Ditutup

Demo mahasiswa di depan Polda Metro Jaya.(MGN/Siti Yona Hukmana)

Demo mahasiswa di depan Polda Metro Jaya hari ini membuat arus lalu lintas menuju kawasan SCBD dialihkan dan akses MRT Senayan ditutup sementara. Aksi ini merupakan buntut tuntutan atas kasus tewasnya Affan Kurniawan, pengemudi ojol yang dilindas rantis Brimob.

Pantauan lapangan, Jumat (28/8), massa demo mahasiswa mulai memadati pintu masuk Polda Metro sejak pukul 14.45 WIB. Polisi langsung menutup jalur dengan water barrier dan melakukan pengalihan arus ke jalan alternatif.

Kepadatan lalu lintas terjadi di Jalan Jenderal Sudirman arah Bundaran Senayan. Sementara itu, arus sebaliknya masih lancar.

Aksi yang digalang Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) ini bahkan sempat mendesak hingga gerbang utama Polda Metro Jaya. Ribuan aparat bersiaga lengkap dengan perlengkapan anti huru-hara, termasuk tameng, gas air mata, hingga kendaraan taktis.

Situasi di lapangan menunjukkan demo mahasiswa semakin memanas dengan jumlah massa yang terus bertambah.