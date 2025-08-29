Kemendiktisaintek Enggan Komentari Mahasiswa UI Turun ke Jalan

Rektor UI Heri Hermansyah saat melepas mahasiswa UI yang hendak unjuk rasa(Dok.Ist)

KEMENTERIAN Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemdiktisaintek) enggan mengomentari aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa Universitas Indonesia (UI) menuju Polda Metro Jaya.

"Saya belum bisa memberikan tanggapan. Terima kasih," ucap Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek, Togar Simatupang saat dimintai konfirmasi, Jumat (29/8).

Diketahui, mahasiswa UI bergerak melakukan aksi demo bersama BEM SI yang diperkirakan massa berjumlah 1.000 orang di Polda Metro Jaya, Jakarta. Para mahasiswa bergerak untuk menuntut pemerintah eksekutif dan legislatif bertanggung jawab atas kekacauan yang terjadi.

Sebelum keberangkatan mahasiswa UI, mereka mendapat arahan dari sang rektor untuk saling menjaga, jangan sampai ada korban luka atau nyawa yang melayang dari aksi tersebut.

"Saya hadir di lokasi keberangkatan untuk memberikan pesan supaya mahasiswa UI tidak terjebak dalam aksi anarkis tidak melakukan anarkis juga tidak menjadi korban anarkis," ujar Rektor UI Heri Hermansyah saat dihubungi terpisah.

"Dan juga saya mengimbau supaya mahasiswa UI sudah kembali ke Depok sebelum hari gelap atau maghrib," pungkasnya. (Iam/M-3)

