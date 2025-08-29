Olympique de Marseille Unggah Foto Pemain Beri Hormat, Dedikasikan untuk Korban Demo Jakarta

Penghormatan Olympique de Marseille untuk korban demo di Jakarta, Affan Kurniawan, dan Moh. Umar Amarudin.(Instagram)

Akun resmi Instagram Olympique de Marseille, @olympiquedemarseille, mengunggah foto yang tengah melakukan selebrasi hormat. Unggahan yang tayang pada Jumat (29/8) dini hari tersebut langsung menarik perhatian publik.

Dalam foto, sang pemain terlihat mengenakan jersey putih-biru dengan sponsor utama CMA CGM, berdiri tegap sambil memberi hormat. Ia menuliskan keterangan singkat: “Gamma. Affan Kurniawan. Moh. Umar Amarudin. 🙏”

Nama-nama tersebut merujuk pada korban insiden demo di Jakarta. Di mana pengemudi ojol, Affan Kurniawan menjadi korban meninggal usai tertabrak kendaraan taktis milik Brimob dan Moh. Umar Amarudin luka-luka.

Postingan itu sontak mendapat ribuan tanda suka (likes) dan ratusan komentar hanya dalam hitungan jam. Banyak warganet Indonesia yang menanggapi dengan ucapan terima kasih atas bentuk solidaritas yang ditunjukkan klub asal Prancis tersebut.

Unggahan sederhana ini menegaskan bahwa dunia olahraga, khususnya sepak bola, sering kali menjadi sarana untuk menyuarakan solidaritas kemanusiaan lintas batas negara. (Instagram/Z-10)