Ilustrasi.(dok.MI)

KETUA DPR Puan Maharani menyampaikan permohonan maaf karena belum sepenuhnya menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Hal itu disampaikan Puan merespons aksi unjuk rasa yang berlangsung di berbagai daerah.

"Atas nama seluruh anggota dan pimpinan DPR RI, kami meminta maaf apabila belum sepenuhnya dapat menjalankan tugas kami sebagai wakil rakyat, DPR RI akan terus berbenah dalam mendengar aspirasi rakyat," ujar Puan melalui keterangan video, Jumat, 29 Agustus 2025.

Puan janji DPR akan berkomitmen membuka ruang komunikasi yang sehat. Ketua DPP PDIP itu berharap berbagai insiden demo tak terulang.

"Menjadi komitmen kami untuk terus membuka ruang komunikasi yang sehat dalam bergotong royong dalam membangun bangsa dan negara, kita bersama harus selalu mawas diri, harus selalu bekerja keras dan harus selalu berdoa agar ke depan insiden dan tragedi seperti ini tidak terjadi kembali dan tidak pernah terjadi lagi," ujar Puan.

Dia juga menyampaikan keprihatinannya terhadap kekerasan yang dialami peserta aksi demonstrasi. "Kami juga menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas kekerasan yang dialami para peserta aksi demonstrasi saat menyampaikan aspirasinya," kata Puan. (Fah/P-3)