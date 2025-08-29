NasDem Tegaskan Rotasi Sahroni Bagian dari Penyegaran

Ilustrasi.(MI)

FRAKSI NasDem DPR mengumumkan rotasi anggotanya. Ahmad Sahroni bergeser ke Komisi I DPR.

"Rotasi rutin, tidak ada pencopotan, hanya penyegaran," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem Hermawi Taslim kepada Metrotvnews.com, Jumat (29/8).

Beredar surat Fraksi NasDem perihal penyampaian pergantian nama anggota Komisi I dan III DPR. Surat dengan nomor F.Nasdem.758/DPR-RI/VIII/2025 itu tertanggal Jumat, 29 Agustus 2025.

Dalam surat itu menyebutkan Ahmad Sahroni yang semula merupakan Wakil Ketua Komisi III menjadi anggota Komisi I. Rusdi Masse Mappasessu yang awalnya anggota Komisi IV menggantikan posisi Sahroni.

Surat itu ditandatangani oleh Ketua Fraksi NasDem DPR Viktor B Laiskodat. Sahroni sebagai sekretaris fraksi, juga tercatat telah menandatangani surat tersebut.(Fah/P-3)