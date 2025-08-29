NasDem Tegaskan Rotasi Sahroni Bagian dari Penyegaran

Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
FRAKSI NasDem DPR mengumumkan rotasi anggotanya. Ahmad Sahroni bergeser ke Komisi I DPR.
"Rotasi rutin, tidak ada pencopotan, hanya penyegaran," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem Hermawi Taslim kepada Metrotvnews.com, Jumat (29/8).
Beredar surat Fraksi NasDem perihal penyampaian pergantian nama anggota Komisi I dan III DPR. Surat dengan nomor F.Nasdem.758/DPR-RI/VIII/2025 itu tertanggal Jumat, 29 Agustus 2025.
Dalam surat itu menyebutkan Ahmad Sahroni yang semula merupakan Wakil Ketua Komisi III menjadi anggota Komisi I. Rusdi Masse Mappasessu yang awalnya anggota Komisi IV menggantikan posisi Sahroni.
Surat itu ditandatangani oleh Ketua Fraksi NasDem DPR Viktor B Laiskodat. Sahroni sebagai sekretaris fraksi, juga tercatat telah menandatangani surat tersebut.(Fah/P-3)
Sahroni menilai aksi mahasiswi tersebut sudah keterlaluan karena kritiknya justru membuat orang tak nyaman melihatnya.
Menurut Sahroni, pertemuan itu tidak masalah. Namun, yang menjadi masalah ialah pertemuan itu diunggah ke media sosial.
Dia pun turut mendorong Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk cepat bergerak melacak aliran dana korupsi tersebut.
Sahroni minta kasus dugaan intimidasi wartawan diusut tuntas
Mereka menjebol pagar sekitar pukul 20.00 WIB, terhadap pagar di samping gerbang akses menuju Sekretariat Jenderal DPD RI. Pagar itu tampak patah hingga sebagiannya hilang.
Menurut dia, para elit politik hendaknya lebih sensitif terhadap aspirasi masyarakat dengan perilaku santun, sederhana, dan memiliki kepedulian tinggi.
Puan janji DPR akan berkomitmen membuka ruang komunikasi yang sehat. Ketua DPP PDIP itu berharap berbagai insiden demo tak terulang.
Permasalahan buruh tidak bisa hanya ditangani oleh Kementerian Ketenagakerjaan saja, karena ada aspek kesejahteraannya, keterlibatan lintas kementerian
Rotasi tersebut menempatkan Ahmad Sahroni sebagai anggota Komisi I DPR RI, sementara posisi Wakil Ketua Komisi III diisi oleh kader NasDem Rusdi Masse Mappasessu.
