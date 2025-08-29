Headline
Istana Minta Polisi Berhati-hati

Istana minta Polri jaga situasi kondusif.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

NasDem Tegaskan Rotasi Sahroni Bagian dari Penyegaran

Fachri Audhia Hafiez
29/8/2025 15:59
NasDem Tegaskan Rotasi Sahroni Bagian dari Penyegaran
Ilustrasi.(MI)

FRAKSI NasDem DPR mengumumkan rotasi anggotanya. Ahmad Sahroni bergeser ke Komisi I DPR.

"Rotasi rutin, tidak ada pencopotan, hanya penyegaran," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem Hermawi Taslim kepada Metrotvnews.com, Jumat (29/8).

Beredar surat Fraksi NasDem perihal penyampaian pergantian nama anggota Komisi I dan III DPR. Surat dengan nomor F.Nasdem.758/DPR-RI/VIII/2025 itu tertanggal Jumat, 29 Agustus 2025.

Dalam surat itu menyebutkan Ahmad Sahroni yang semula merupakan Wakil Ketua Komisi III menjadi anggota Komisi I. Rusdi Masse Mappasessu yang awalnya anggota Komisi IV menggantikan posisi Sahroni.

Surat itu ditandatangani oleh Ketua Fraksi NasDem DPR Viktor B Laiskodat. Sahroni sebagai sekretaris fraksi, juga tercatat telah menandatangani surat tersebut.(Fah/P-3)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Cahya Mulyana
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved