Headline
Membawa Aspirasi Rakyat ke Dunia Roblox

Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Digeruduk Massa, Rumah Sahroni Dirusak dan Barang Diambil

Devi Harahap
30/8/2025 19:26
Digeruduk Massa, Rumah Sahroni Dirusak dan Barang Diambil
Massa menedatangi rumah Ahmad Sahroni(Dok.MI)

Kediaman anggota DPR RI dari Fraksi NasDem, Ahmad Sahroni yang berada di Tanjung Priok, Jakarta Utara, terpantau digeruduk oleh massa pada Sabtu (30/8) sore.

Melansir berbagai video yang beredar di lini masa, terlihat ratusan orang memadati gerbang depan rumah Sahroni yang sudah ambruk. Massa juga melempari kaca rumah tersebut dengan berbagai benda hingga membobol pintunya.

Sebuah mobil listrik milik Sahroni yang diparkir di garasinya terlihat sudah hancur. Kaca hingga bodi kendaraan tersebut rusak akibat jadi sasaran amuk massa. 

Baca juga : Sahroni: Kasus Meme Prabowo-Jokowi Diproses dengan Restorative Justice

Dalam beberapa tayangan, terlihat kediaman Sahroni dimasuki warga hingga ke halaman dan bagian dalam rumah. Massa juga dilaporkan melakukan penjarahan terhadap barang-barang milik Sahroni seperti panjangan hingga alat-alat rumah tangga.

Dari sejumlah informasi yang dihimpun, massa membawa keluar uang dalam pecahan dolar Singapura dan dolar AS pecahan US$100 dari rumah Sahroni dan membagi-bagikannya kepada sesama warga.

Hingga berita ini ditulis, belum ada konfirmasi dan klarifikasi dari pihak Sahroni hingga kepolisian terkait penggrudukan tersebut. (Dev/P-1)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Akhmad Mustain
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved