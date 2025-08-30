Digeruduk Massa, Rumah Sahroni Dirusak dan Barang Diambil

Headline
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
Kediaman anggota DPR RI dari Fraksi NasDem, Ahmad Sahroni yang berada di Tanjung Priok, Jakarta Utara, terpantau digeruduk oleh massa pada Sabtu (30/8) sore.
Melansir berbagai video yang beredar di lini masa, terlihat ratusan orang memadati gerbang depan rumah Sahroni yang sudah ambruk. Massa juga melempari kaca rumah tersebut dengan berbagai benda hingga membobol pintunya.
Sebuah mobil listrik milik Sahroni yang diparkir di garasinya terlihat sudah hancur. Kaca hingga bodi kendaraan tersebut rusak akibat jadi sasaran amuk massa.
Dalam beberapa tayangan, terlihat kediaman Sahroni dimasuki warga hingga ke halaman dan bagian dalam rumah. Massa juga dilaporkan melakukan penjarahan terhadap barang-barang milik Sahroni seperti panjangan hingga alat-alat rumah tangga.
Dari sejumlah informasi yang dihimpun, massa membawa keluar uang dalam pecahan dolar Singapura dan dolar AS pecahan US$100 dari rumah Sahroni dan membagi-bagikannya kepada sesama warga.
Hingga berita ini ditulis, belum ada konfirmasi dan klarifikasi dari pihak Sahroni hingga kepolisian terkait penggrudukan tersebut. (Dev/P-1)
Ahmad Sahroni yang semula merupakan Wakil Ketua Komisi III menjadi anggota Komisi I. Rusdi Masse Mappasessu yang awalnya anggota Komisi IV menggantikan posisi Sahroni.
Sahroni menilai aksi mahasiswi tersebut sudah keterlaluan karena kritiknya justru membuat orang tak nyaman melihatnya.
Menurut Sahroni, pertemuan itu tidak masalah. Namun, yang menjadi masalah ialah pertemuan itu diunggah ke media sosial.
Dia pun turut mendorong Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk cepat bergerak melacak aliran dana korupsi tersebut.
Sahroni minta kasus dugaan intimidasi wartawan diusut tuntas
