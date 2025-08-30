Headline
Presiden Imbau Rakyat Tenang

Ada unsur yang ingin Indonesia chaos.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Warga Jarah Barang-Barang di Kantor DPRD Makassar

Andhika Prasetyo
30/8/2025 08:07
Warga Jarah Barang-Barang di Kantor DPRD Makassar
Warga menjarah barang-barang di kantor DPRD Makassar.(Antara)

Sejumlah orang memanfaatkan kondisi pascakebakaran Kantor DPRD Kota Makassar dengan menjarah barang-barang berharga pada Sabtu (30/8) pagi. Aksi itu berlangsung di Jalan Andi Pangeran Pettarani, Makassar, Sulawesi Selatan, setelah massa sebelumnya membakar gedung dewan saat unjuk rasa.

Berdasarkan pantauan di lapangan, warga terlihat mengambil onderdil dari bangkai mobil yang hangus, serta masuk ke dalam gedung untuk membawa barang elektronik seperti televisi hingga kompresor mesin pendingin. Mereka leluasa mengambil barang tanpa adanya upaya pencegahan, meskipun aparat keamanan berada di sekitar lokasi.

“Daripada dibiarkan, lebih baik diambil untuk dijual. Banyak juga orang yang ambil besi-besinya mobil buat ditimbang di loakan,” ujar Amran, salah seorang warga.

Baca juga : Terkena Gas Air Mata? Ini Cara Pertolongan Pertamanya

Selain dijarah, gedung DPRD yang terbakar juga menjadi tontonan warga. Banyak orang datang hanya untuk berfoto, bahkan melakukan siaran langsung di media sosial untuk memperlihatkan kondisi terkini bangunan yang rusak.

Tidak hanya itu, beberapa orang membawa perlengkapan khusus untuk memuluskan penjarahan. Hingga Sabtu pagi, belum terlihat adanya penjagaan ketat dari aparat kepolisian di lokasi kejadian.

Peristiwa pembakaran kantor DPRD Makassar pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari tersebut menelan korban delapan orang. Empat di antaranya meninggal dunia, dua kritis, dan tiga lainnya mengalami luka-luka yang kini dirawat di rumah sakit. (Ant/E-3)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Andhika
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved