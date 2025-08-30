DPRD Makassar Habis Dibakar, 4 Orang Meninggal Dunia

Headline
Ada unsur yang ingin Indonesia chaos.
SEBANYAK 4 orang dilaporkan meninggal dunia akibat demo yang berujung anarkis di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Korban tewas akibat terjebak saat massa membakar gedung DPRD Kota Makassar, Jumat (29/8) malam.
Hingga Sabtu (30/8) dinihari, api masih berkobar di gedung DPRD Kota Makassar dan proses pemadaman terus berlangsung oleh tim Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Makassar.
“Ada 4 orang meninggal,” ucap Kepala Bappeda Kota Makassar, Dahyal yang juga Sekwan Kota Makassar saat dikonfirmasi.
Dia menjelaskan bahwa korban pertama adalah Kasi Kesra Kecamatan Ujung Tanah Makassar bernama Syaiful Anwar, yang hadir untuk mengikuti rapat paripurna menggantikan posisi Camat Ujung Tanah, Amanda Syahwaldi.
Korban kedua, nernama Ubay, Fotografer DPRD Kota Makassar. terjebak, ditemukan tewas terbakar
Korban ketiga berhasil dievakuasi oleh personel Damkar saat proses pemadaman api berlangsung. Seorang wanita bernama Sarina, yang merupakan staf pendamping anggota dewan Andi Tendri Uji, ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa dan terjebak di dalam gedung.
Keempat seorang anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bernama Budi, dia meninggal akibat lompat dari lantai 4 gedung DPRD saat terjadi kebakaran.
Korban sempat menjalani perawatan di Primaya Hospital, sebelum akhirnya meninggal dunia.
Selain membakar gedung, massa juga membakar kendaraan, baik itu mobil atau motor yang terparkir di dalam halaman DPRD Kota Makassar. (H-2)
Sejumlah orang memanfaatkan kondisi pascakebakaran Kantor DPRD Kota Makassar dengan menjarah barang-barang berharga pada Sabtu (30/8) pagi.
Sejumlah orang sibuk mengambil onderdil dari bangkai mobil terbakar. Beberapa lainnya masuk ke dalam kantor mengambil barang elektronik hingga kompresor mesin pendingin.
