Presiden Imbau Rakyat Tenang

Ada unsur yang ingin Indonesia chaos.

Akmal Fauzi
30/8/2025 01:49
Gedung DPRD Makassar Dibakar, Jenazah Perempuan Ditemukan di Lokasi
Gedung DPRD Makassar Dibakar, Jenazah Perempuan Ditemukan di Lokasi(@mksinfo.official)

KERUSUHAN dalam aksi demo yang terjadi pada Jumat malam (29/8) di Kota Makassar berujung pada pembakaran Gedung DPRD. Insiden tersebut menelan korban jiwa. Tim gabungan pemadam kebakaran dan BPBD menemukan seorang diduga perempuan meninggal dunia di dalam gedung yang terbakar habis.

Dalam rekaman video yang beredar, terlihat jenazah korban digotong keluar oleh petugas dengan menggunakan tandu darurat. Jenazah tersebut merupakan perempuan. 

"Perempuan baru didapat meninggal di kantor DPRD Kota Makassar," demikian suara dari rekaman video tersebut.

Belum diketahui identitas korban tersebut. Selain itu, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah daerah maupun DPRD soal jumlah korban meninggal dalam insiden tersebut. 

Sebelumnya diberitakan, massa aksi merusak kantor DPRD Kota Makassar di Jalan Andi Pangeran Pettarani, Sulawesi Selatan. Dikutip Antara, massa aksi bahkan membakar fasilitas kantor.

Api semakin membesar di area kantor DPRD, disertai suara ledakan yang menggema dari dalam lokasi kejadian. (P-4)



Editor : Akmal
