Gedung DPRD Makassar Dibakar, Jenazah Perempuan Ditemukan di Lokasi

Ada unsur yang ingin Indonesia chaos.
KERUSUHAN dalam aksi demo yang terjadi pada Jumat malam (29/8) di Kota Makassar berujung pada pembakaran Gedung DPRD. Insiden tersebut menelan korban jiwa. Tim gabungan pemadam kebakaran dan BPBD menemukan seorang diduga perempuan meninggal dunia di dalam gedung yang terbakar habis.
Dalam rekaman video yang beredar, terlihat jenazah korban digotong keluar oleh petugas dengan menggunakan tandu darurat. Jenazah tersebut merupakan perempuan.
"Perempuan baru didapat meninggal di kantor DPRD Kota Makassar," demikian suara dari rekaman video tersebut.
Belum diketahui identitas korban tersebut. Selain itu, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah daerah maupun DPRD soal jumlah korban meninggal dalam insiden tersebut.
Sebelumnya diberitakan, massa aksi merusak kantor DPRD Kota Makassar di Jalan Andi Pangeran Pettarani, Sulawesi Selatan. Dikutip Antara, massa aksi bahkan membakar fasilitas kantor.
Api semakin membesar di area kantor DPRD, disertai suara ledakan yang menggema dari dalam lokasi kejadian. (P-4)
LAMR Provinsi Riau, Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil, menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas meninggalnya Affan Kurniawan
Olympique de Marseille beri penghormatan lewat Instagram untuk korban demo di Jakarta yang tewas akibat insiden dengan kendaraan Brimob.
Massa tetap bertahan di jalan lingkar walau diberondong gas air mata. Sesekali mereka merangsek ke depan Mapolda ketika efek gas air mata sudah memudar.
Aksi demonstrasi di depan Markas Komando Brimob Polda Metro Jaya, Kwitang, Jakarta Pusat, Jumat (29/8), kian panas hingga malam hari.
Puan janji DPR akan berkomitmen membuka ruang komunikasi yang sehat. Ketua DPP PDIP itu berharap berbagai insiden demo tak terulang.
