Terkena Gas Air Mata? Ini Cara Pertolongan Pertamanya

Presiden Imbau Rakyat Tenang

Ada unsur yang ingin Indonesia chaos.

Despian Nurhidayat
30/8/2025 07:57
Ilustrasi(Antara)

Situasi di Jakarta saat ini dapat dikatakan belum cukup kondusif karena banyaknya aksi demonstrasi yang dilakukan terkait rencana kenaikan tunjangan DPR dan lainnya. Para polisi pun menggunakan gas air mata untuk meredam para demonstran. 

Ternyata, gas air mata yang disemprotkan tersebut masih terasa efeknya. Hal ini sangat dirasakan oleh para pengemudi motor yang melewati kawasan tempat demonstrasi berlangsung. Sisa-sisa gas air mata yang masih ada di udara tentu saja bisa membuat mata menjadi perih dan tidak nyaman.

Gas air mata yang biasanya digunakan untuk mengendalikan kerusuhan dan membubarkan kerumunan memang dimaksudkan untuk menyebabkan rasa sakit. Jadi, semprotan gas tersebut bukanlah untuk main-main. Gas air mata mengandung beberapa senyawa kimia aktif, seperti CS (chlorobenzylidenemalononitrile), CR, CN (chloroacetophenone), bromoacetone, phenacyl bromide, atau semprotan merica. 

Gas air mata tidak hanya bisa menyebabkan efek berupa mata perih dan berair, tetapi juga bisa memicu iritasi pada saluran napas, sehingga dada terasa sesak. Meski demikian, efek gas air mata tersebut biasanya hanya bersifat sementara. Anda bisa terbebas dari efek gas air mata dalam beberapa jam setelah terpapar. 

Berikut beberapa cara yang bisa dilakukan jika terkena gas air mata:

  1. Bilas Mata dengan Air: Cara terbaik untuk meredakan mata perih akibat gas air mata adalah dengan segera membilas atau melakukan irigasi mata dengan air. Selain air bersih, kamu juga bisa menggunakan cairan fisiologis, seperti NaCI untuk membilas mata. Namun, perlu diperhatikan, kamu sebaiknya tidak memercikan air pada mata dengan cara yang sama seperti mencuci muka. Cara ini biasanya akan memperparah kondisi mata. Untuk mengeluarkan zat kimia secara efektif, kamu membutuhkan banyak air. Dengan posisi kepala yang dimiringkan, bilas satu mata dengan air yang banyak, sehingga air jatuh langsung ke lantai. Ulangi dengan mata lainnya.
  2. Bersihkan Kacamata: Bagi kamu yang mengenakan kacamata, benda tersebut juga sudah pasti akan terkontaminasi oleh kandungan kimia gas air mata. Jadi, cuci kacamata secara menyeluruh dengan sabun dan air, agar kandungan gas air mata tidak masuk ke dalam mata kamu. 
  3. Jangan Menggosok Mata: Meskipun terasa perih dan mengganjal, usahakan untuk tidak menggosok mata atau wajah dengan tangan. Hal ini justru bisa menyebarkan partikel gas air mata lebih jauh. (E-3)



Editor : Andhika
