Terkena Gas Air Mata? Ini Cara Pertolongan Pertamanya

Ilustrasi(Antara)

Situasi di Jakarta saat ini dapat dikatakan belum cukup kondusif karena banyaknya aksi demonstrasi yang dilakukan terkait rencana kenaikan tunjangan DPR dan lainnya. Para polisi pun menggunakan gas air mata untuk meredam para demonstran.

Ternyata, gas air mata yang disemprotkan tersebut masih terasa efeknya. Hal ini sangat dirasakan oleh para pengemudi motor yang melewati kawasan tempat demonstrasi berlangsung. Sisa-sisa gas air mata yang masih ada di udara tentu saja bisa membuat mata menjadi perih dan tidak nyaman.

Gas air mata yang biasanya digunakan untuk mengendalikan kerusuhan dan membubarkan kerumunan memang dimaksudkan untuk menyebabkan rasa sakit. Jadi, semprotan gas tersebut bukanlah untuk main-main. Gas air mata mengandung beberapa senyawa kimia aktif, seperti CS (chlorobenzylidenemalononitrile), CR, CN (chloroacetophenone), bromoacetone, phenacyl bromide, atau semprotan merica.

Gas air mata tidak hanya bisa menyebabkan efek berupa mata perih dan berair, tetapi juga bisa memicu iritasi pada saluran napas, sehingga dada terasa sesak. Meski demikian, efek gas air mata tersebut biasanya hanya bersifat sementara. Anda bisa terbebas dari efek gas air mata dalam beberapa jam setelah terpapar.

Berikut beberapa cara yang bisa dilakukan jika terkena gas air mata: