7 Halte Transjakarta Dibakar saat Aksi Demonstrasi Jumat Malam

Ada unsur yang ingin Indonesia chaos.
PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) melaporkan terdapat tujuh halte yang dibakar oleh oknum tidak bertanggung jawab saat aksi unjuk rasa di Jakarta pada Jumat (29/8) hingga Sabtu dini hari.
“Hingga Sabtu pagi, ada tujuh halte yang dibakar oleh oknum tidak bertanggung jawab,” kata Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta, Ayu Wardhani, Sabtu.
Selain pembakaran, sejumlah halte juga mengalami perusakan dan vandalisme.
Pihak Transjakarta menyayangkan tindakan itu dan mengimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga fasilitas publik agar tetap dapat dimanfaatkan oleh semua kalangan. “Kami berterima kasih atas dukungan masyarakat dan berharap fasilitas publik bisa terus dijaga,” ujar Ayu.
Sebelumnya, unjuk rasa dari berbagai elemen masyarakat, termasuk buruh dan mahasiswa, digelar di sejumlah titik ibu kota sejak Senin (25/8) hingga Kamis (28/8). Aksi yang awalnya berjalan damai berakhir ricuh dan memakan korban jiwa.
Seorang pengemudi ojek daring berusia 21 tahun, Affan Kurniawan, meninggal dunia setelah dilindas kendaraan taktis Brimob dalam kericuhan di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, Kamis (28/8) malam. Insiden itu terjadi setelah polisi memukul mundur massa yang berunjuk rasa di sekitar kompleks parlemen. (Ant/E-3)
Kericuhan aksi unjuk rasa di Jakarta kembali berimbas pada fasilitas publik. Sejumlah massa membakar sebagian Halte Transjakarta Senen Toyota Rangga, Jakarta, pada Jumat (29/8) malam.
Terlihat api semakin membara menyinari Polda Metro Jaya yang sebelumnya gelap gulita. Kemudian, kepulan asap gelap juga membumbung tinggi.
POLISI mengungkap bahwa kakek yang meneriaki seorang perempuan dengan perkataan teroris dan melakukan penganiayaan di Halte Tanjung Duren, Jakarta Barat, telah di-blacklist TransJakarta.
Halte Petukangan D’masiv merupakan halte yang strategis yang berada di koridor 13 yang melayani sejumlah rute yaitu koridor 13
D'Masiv mengajak masyarakat terutama warga Jakarta untuk lebih sering menggunakan transportasi umum demi mengurangi kemacetan lalu lintas.
