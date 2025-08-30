Halte Transjakarta Senen Dibakar, Jadi Sasaran Amuk Massa

Ilustrasi(Antara)

Kericuhan aksi unjuk rasa di Jakarta kembali berimbas pada fasilitas publik. Sejumlah massa membakar sebagian Halte Transjakarta Senen Toyota Rangga, Jakarta, pada Jumat (29/8) malam.

“Betul, sebagian sisi Halte Senen Toyota Rangga dibakar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” ujar Kepala Departemen Humas dan CSR PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), Ayu Wardhani, Jumat.

Ayu menambahkan, sebelumnya juga terjadi aksi vandalisme dan perusakan pada beberapa halte Transjakarta. Ia menyayangkan tindakan tersebut karena fasilitas publik seharusnya dijaga bersama untuk kepentingan masyarakat luas.

Saat ini, pihak Transjakarta masih mendata jumlah halte yang rusak akibat aksi massa. “CCTV di lokasi sudah mati, sementara tim kami di lapangan tertahan ketika mencoba mendekat,” jelas Ayu.

Selain halte di kawasan Senen, massa juga membakar Halte Transjakarta Polda Metro Jaya di Jalan Sudirman, Jakarta Selatan, sekitar pukul 21.00 WIB. Api besar tampak membubung tinggi, menerangi area markas Polda Metro Jaya yang sebelumnya gelap.

Hingga larut malam, massa masih berusaha merangsek masuk ke dalam kawasan Polda, sementara aparat kepolisian berupaya memukul mundur mereka dengan water cannon dan gas air mata.

Unjuk rasa yang digelar berbagai kelompok mahasiswa, termasuk BEM SI dan BEM UI, sejak siang tadi merupakan bentuk protes atas insiden jatuhnya korban jiwa dalam aksi di depan Gedung DPR RI sehari sebelumnya. Korban bernama Affan Kurniawan (21), seorang pengemudi ojek daring, meninggal dunia setelah diduga dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob dalam bentrokan di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, Kamis (28/8).

Atas insiden tersebut, Kadiv Propam Polri Irjen Pol Abdul Karim mengungkapkan bahwa tujuh anggota Brimob yang berada di dalam kendaraan tengah diperiksa. Tragedi ini kemudian memicu gelombang unjuk rasa lanjutan dari ratusan pengemudi ojek daring dan masyarakat di depan Mako Brimob, Kwitang, Jakarta Pusat. (Ant/E-3)