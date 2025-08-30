Sultan Hamengku Buwono X Tenangkan Massa Aksi di Mapolda DIY

Headline
Ada unsur yang ingin Indonesia chaos.
Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat sekaligus Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, turun langsung menemui massa aksi di halaman Mapolda DIY, Sabtu (30/8) dini hari sekitar pukul 01.00 WIB. Kehadiran Sultan diiringi alunan gending Raja Manggala yang biasanya dimainkan saat beliau menerima tamu kerajaan.
“Saya menghargai apa yang Anda lakukan. Itu adalah bagian dari keinginan kita bersama untuk tumbuhnya demokratisasi di Yogyakarta. Saya sepakat dengan hal itu,” ucap Sultan di hadapan peserta aksi.
Sultan menekankan bahwa proses demokratisasi di Yogyakarta harus berlangsung damai, tanpa kekerasan, mengingat daerah ini tidak memiliki tradisi menyelesaikan masalah dengan cara kekerasan. Ia juga menyampaikan rasa duka cita atas wafatnya Affan Kurniawan, pengemudi ojek daring yang meninggal dalam kericuhan di Jakarta.
Sebelum bertemu massa, Sultan lebih dulu berdialog dengan Kapolda DIY, Irjen Pol Anggoro Sukartono, dan meminta delapan orang pendemo yang sempat diamankan untuk dibebaskan. “Mereka sekarang saya kembalikan kepada saudara-saudara karena itu teman Anda semua,” tegasnya. Sultan berharap langkah itu bisa membuka ruang dialog antara masyarakat, pemerintah, dan aparat. Ia pun menyatakan kesiapannya menjadi penghubung aspirasi warga ke pemerintah pusat jika mendapat permintaan resmi secara tertulis.
Mengakhiri pertemuan, Sultan mengajak massa untuk membubarkan diri. “Mari kita sama-sama pulang dan beristirahat. Kita semua sudah lelah. Nanti tindak lanjutnya bisa kita diskusikan kembali,” kata Sultan yang akrab disapa Ngarsa Dalem.
Aksi demonstrasi di Mapolda DIY sendiri sudah berlangsung sejak Jumat (29/8) sore. Situasi memanas menjelang malam setelah massa membakar dua mobil di halaman Mapolda dan merusak sejumlah fasilitas, termasuk gedung SPKT, mesin ATM, videotron, pagar markas, hingga pos polisi di simpang Condongcatur. Kericuhan ini dipicu aksi solidaritas atas meninggalnya Affan Kurniawan yang ditabrak dan dilindas kendaraan taktis Brimob di Pejompongan, Jakarta, Kamis (28/8).
Pemkot Bandung bersama aparat terkait bergerak cepat melakukan penanganan.
Technical Analyst RHB Sekuritas Indonesia Ilham Fitriadi Budiarto mempekirakan indeks harga saham gabungan (IHSG) berpotensi terkoreksi kembali di pekan depan.
PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) melaporkan terdapat tujuh halte yang dibakar oleh oknum tidak bertanggung jawab saat aksi unjuk rasa di Jakarta pada Jumat (29/8) hingga Sabtu dini hari.
Sejumlah orang memanfaatkan kondisi pascakebakaran Kantor DPRD Kota Makassar dengan menjarah barang-barang berharga pada Sabtu (30/8) pagi.
Efek gas air mata bisa bertahan lama. Hal ini sangat dirasakan oleh para pengemudi motor yang melewati kawasan tempat demonstrasi berlangsung.
PT MRT Jakarta menyatakan, hari ini, Sabtu 30 Agustus 2025, Stasiun Bundaran HI Bank Jakarta hingga Stasiun Asean tidak beroperasi imbas aksi demonstrasi di sekitar kawasan Polda Metro Jaya.
Kerusuhan yang berujung pada pembakaran Kantor DPRD Kota Makassar pada Jumat (29/8) petang menelan korban jiwa.
Kericuhan aksi unjuk rasa di Jakarta kembali berimbas pada fasilitas publik. Sejumlah massa membakar sebagian Halte Transjakarta Senen Toyota Rangga, Jakarta, pada Jumat (29/8) malam.
SEJUMLAH elemen masyarakat akan menggelar aksi unjuk rasa di 17 titik lokasi di wilayah Jakarta. Sebanyak 3.739 personel gabungan disiagakan untuk melakukan pengamanan.
