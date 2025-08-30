MRT hanya Beroperasi di Rute Lebak Bulus-Blok M imbas Aksi Unjuk Rasa

Ilustrasi(Antara)

PT MRT Jakarta menyatakan, hari ini, Sabtu 30 Agustus 2025, Stasiun Bundaran HI Bank Jakarta hingga Stasiun Asean tidak beroperasi imbas aksi demonstrasi di sekitar kawasan Polda Metro Jaya dan Istora, Jakarta, hingga dini hari Sabtu (30/8). Langkah tersebut diambil sebagai upaya

menjaga keamanan, keselamatan, dan kenyamanan seluruh pengguna di tengah situasi yang tidak kondusif karena aksi unjuk rasa DPR.

"Stasiun Bundaran HI Bank Jakarta hingga Stasiun Asean tidak ada kegiatan operasional atau menerima penumpang," ujar Pelaksana tugas (Plt) Kepala Divisi Corporate Secretary MRT Jakarta Ahmad Pratomo dalam keterangan resmi.

MRT Jakarta juga melakukan menyesuaikan jam operasional ratangga hari ini mulai pukul 06.00 WIB dengan diberlakukan pola short loop (pola layanan tebatas). Yakni, dari Stasiun Lebak Bulus hingga Stasiun Blok M BCA dengan headway atau kedatangan kereta per 10 menit.

Ahmad menyampaikan apabila kondisi belum memungkinkan, maka pola short loop akan tetap diberlakukan hingga akhir jam operasional.

Kemudian, pihaknya juga melakukan evaluasi kondisi lapangan secara berkala untuk menentukan kemungkinan pemberlakuan kembali full loop (pola layanan penuh) dengan skema skip station (kereta tidak berhenti di stasiun) di Stasiun Senayan Mastercard dan Stasiun Istora Mandiri apabila situasi dinilai kondusif.

"Langkah ini untuk memberikan layanan terbaik serta mengutamakan keselamatan dan kenyamanan seluruh pengguna," pungkasnya. (Ins)