MRT hanya Beroperasi di Rute Lebak Bulus-Blok M imbas Aksi Unjuk Rasa

Headline
Ada unsur yang ingin Indonesia chaos.
PT MRT Jakarta menyatakan, hari ini, Sabtu 30 Agustus 2025, Stasiun Bundaran HI Bank Jakarta hingga Stasiun Asean tidak beroperasi imbas aksi demonstrasi di sekitar kawasan Polda Metro Jaya dan Istora, Jakarta, hingga dini hari Sabtu (30/8). Langkah tersebut diambil sebagai upaya
menjaga keamanan, keselamatan, dan kenyamanan seluruh pengguna di tengah situasi yang tidak kondusif karena aksi unjuk rasa DPR.
"Stasiun Bundaran HI Bank Jakarta hingga Stasiun Asean tidak ada kegiatan operasional atau menerima penumpang," ujar Pelaksana tugas (Plt) Kepala Divisi Corporate Secretary MRT Jakarta Ahmad Pratomo dalam keterangan resmi.
MRT Jakarta juga melakukan menyesuaikan jam operasional ratangga hari ini mulai pukul 06.00 WIB dengan diberlakukan pola short loop (pola layanan tebatas). Yakni, dari Stasiun Lebak Bulus hingga Stasiun Blok M BCA dengan headway atau kedatangan kereta per 10 menit.
Ahmad menyampaikan apabila kondisi belum memungkinkan, maka pola short loop akan tetap diberlakukan hingga akhir jam operasional.
Kemudian, pihaknya juga melakukan evaluasi kondisi lapangan secara berkala untuk menentukan kemungkinan pemberlakuan kembali full loop (pola layanan penuh) dengan skema skip station (kereta tidak berhenti di stasiun) di Stasiun Senayan Mastercard dan Stasiun Istora Mandiri apabila situasi dinilai kondusif.
"Langkah ini untuk memberikan layanan terbaik serta mengutamakan keselamatan dan kenyamanan seluruh pengguna," pungkasnya. (Ins)
Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat sekaligus Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, turun langsung menemui massa aksi di halaman Mapolda DIY.
Kerusuhan yang berujung pada pembakaran Kantor DPRD Kota Makassar pada Jumat (29/8) petang menelan korban jiwa.
Kericuhan aksi unjuk rasa di Jakarta kembali berimbas pada fasilitas publik. Sejumlah massa membakar sebagian Halte Transjakarta Senen Toyota Rangga, Jakarta, pada Jumat (29/8) malam.
SEJUMLAH elemen masyarakat akan menggelar aksi unjuk rasa di 17 titik lokasi di wilayah Jakarta. Sebanyak 3.739 personel gabungan disiagakan untuk melakukan pengamanan.
Setelah aksi massa selesai, petugas diminta segera bergerak melakukan pembersihan di berbagai lokasi yang terkena dampak pembakaran.
Pemkot Bandung bersama aparat terkait bergerak cepat melakukan penanganan.
Technical Analyst RHB Sekuritas Indonesia Ilham Fitriadi Budiarto mempekirakan indeks harga saham gabungan (IHSG) berpotensi terkoreksi kembali di pekan depan.
PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) melaporkan terdapat tujuh halte yang dibakar oleh oknum tidak bertanggung jawab saat aksi unjuk rasa di Jakarta pada Jumat (29/8) hingga Sabtu dini hari.
Sejumlah orang memanfaatkan kondisi pascakebakaran Kantor DPRD Kota Makassar dengan menjarah barang-barang berharga pada Sabtu (30/8) pagi.
Efek gas air mata bisa bertahan lama. Hal ini sangat dirasakan oleh para pengemudi motor yang melewati kawasan tempat demonstrasi berlangsung.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved