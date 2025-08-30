DPR Didemo, Ketua Komisi XI Mukhamad Misbakhun Asyik Ikut Sydney Marathon?

Nama Mukhamad Misbakhun terdaftar di dalam TCS Sydney Marathon.(Potongan gambar TCS Sydney Marathon.)

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun dilaporkan mengikuti TCS Sydney Marathon 2025. Agenda maraton itu digelar pada 30-31 Agustus 2025, atau pada momen masyarakat tengah menyampaikan aspirasi dan kritik kepada anggota dewan yang terhormat.

Alih-alih menemui para demonstran dan memberikan penjelasan, para wakil rakyat malah sibuk menyelamatkan diri ke luar negeri, termasuk Misbakhun.

Nama Mukhamad Misbakhun diketahui tercatat sebagai salah satu peserta TCS Sydney Marathon 2025. Namun, saat dimintai keterangan terkait keikutsertaan dalam acara itu, Misbakhun membantahnya.

"Saya tidak mengikuti seperti yang dimintakan konfirmasi," ujar Misbakhun kepada Media Indonesia.

Sebelumnya, muncul juga selebaran terkait itinerary kunjungan kerja Komisi XI ke Australia pada periode 26 Agustus-1 September 2025. Di selebaran itu, terdapat agenda pada hari ke-6 atau 31 Agustus yang berbunyi 'menikmati suasana Sydney Marathon'. Kabar kunjungan kerja ini pun sudah dikonfirmasi kebenarannya oleh salah satu staf di KBRI Canberra.

TCS Sydney Marathon merupakan salah satu ajang marathon paling prestisius, kini masuk dalam jajaran Abbott World Marathon Majors—turnamen global yang juga mencakup Tokyo, London, Boston, Berlin, Chicago, dan New York.

Acara ini menjadi satu-satunya marathon besar di belahan selatan dan pertama kali resmi bergabung dalam World Marathon Majors pada tahun 2025

TCS Sydney Marathon menampilkan rute yang sangat ikonik, peserta akan melintasi Kawasan Sydney Harbour Bridge, Circular Quay, memutari Centennial Park, sebelum finis di depan Sydney Opera House.

Event ini mendapatkan label World Athletics Platinum, menandakan kualitas tersertifikasi secara internasional tinggi. (E-3)