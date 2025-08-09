Headline
Healing dalam Paduan Suara yang tak Saling Kenal

Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.

M Taufan SP Bustan
09/8/2025 18:39
Massa Bersenjata Serbu dan Jarah PT IMIP
Massa menjarah gulungan coil dari PT IMIP.(Dok)

SUASANA mencekam menyelimuti kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Jumat (8/8) sekitar pukul 22.00 WITA. Sekelompok orang tak dikenal bersenjata tajam, tongkat besi, dan busur menyerbu kawasan industri nikel itu.

Massa membakar beberapa kendaraan dan menjarah gulungan kabel tembaga berbentuk bobin atau roll besar. Aksi brutal ini terekam dalam video amatir yang beredar di media sosial, memperlihatkan pelaku melempari polisi dengan batu. Sejumlah karyawan juga menjadi sasaran serangan.

Polisi yang terdesak sempat melepaskan tembakan peringatan. Namun, serangan batu dan busur tak berhenti. Petugas akhirnya menembakkan peluru karet untuk membubarkan massa.

Media Relations Head PT IMIP, Dedy Kurniawan, membenarkan adanya kejadian ini. Menurut Dedy, pelaku menyerang aparat kepolisian dan karyawan yang hendak masuk kerja pada sift malam.

“Mereka juga melakukan aksi penyerangan dan penjarahan di dalam kawasan ini. Polisi sudah berusaha menghalau, tapi massa tetap menyerang,” terang Dedy dalam keterangan resminya, Sabtu (9/8).

Akibat serangan itu, para pelaku membawa kabur sejumlah gulungan kabel tembaga berukuran besar.  “Kami belum tahu pasti berapa nilai kerugian, tapi jumlah kabel yang dibawa cukup banyak,” tandas Dedy.

Polres Morowali telah mengamankan beberapa terduga pelaku. 
Hingga Jumat (9/8) dini hari, gerbang keluar-masuk karyawan di jalur Poltek lama, Desa Labota, Kecamatan Bahodopi, dijaga ketat oleh Satgas Pam Obvitnas, Brimob, Koramil 1311-09 Bahodopi, Polres Morowali, dan Polsek Bahodopi. (E-2)

 

 



Editor : Heryadi
