Polres Morowali Tangkap Pelaku Penyerangan PT IMIP

KEPOLISIAN Resor (Polres) Morowali, Sulawesi Tengah akan menindak tegas pelaku pengrusakan dan penjarahan aset PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) yang terjadi, Jumat (8/8) malam.

Pernyataan itu disampaikan Kapolres Morowali AKBP Zulkarnain saat rapat bersama Forkopimda Morowali, Forkopincam Bahodopi, manajemen PT IMIP, pimpinan organisasi kerukunan dari pelbagai daerah di Sulawesi yang ada di Bahodopi, serta tokoh masyarakat setempat.

“Semalam kami melihat massa yang melakukan aksi ini niatnya bukan untuk kemanusiaan, tapi untuk menjarah,” terangnya, Sabtu (9/8).

Apalagi, menurut Zulkarnain, petugas kepolisian yang berhadapan langsung dengan para pelaku penjarahan, menduga pelaku dalam pengaruh alkohol. “Diduga beberapa pelaku di bawa kendali alkohol,” tegasnya.

Zulkarnain menjelaskan, polisi sudah berupaya persuasif untuk meredam situasi. Namun, jika aksi anarkis dan penjarahan kembali terjadi di kawasan PT IMIP, pihaknya siap bertindak represif.

“Pascainsiden semalam, kami juga sudah mengamankan beberapa orang pelaku yang terlibat,” imbuhnya. (E-2)