Aksi Demo Buruh, Kenaikan Upah Minimum tidak Sebanding dengan Melambungnya Harga Bahan Pokok 

Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
AKTIVIS senior Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Andy William Sinaga berpendapat bahwa demo buruh yang digelar oleh beberapa serikat buruh hari ini di seputaran gedung MPR/DPR RI Jakarta menilai bahwa demo tersebut tujuan utamanya bukan hanya terletak pada angka kenaikan upah 10.5 %,akan tetapi saat ini kondisi negara sedang tidak baik-baik saja.
"Realita di lapangan saat ini kawan-kawan buruh hidupnya pas-pasan karena harga-harga kebutuhan pokoknya cukup tinggi. Seperti harga beras yang meroket, minyak goreng, telur, gula dan sayur mayur juga merangkak naik," kata Andy kepada Media Indonesia, Kamis (28/8).
Hal tersebut, kata dia, tidak sebanding dengan upah yang diterima buruh saat ini dengan kondisi upah minimum saat ini hanya dapat bertahan untuk 7-10 hari saja, belum lagi ketika para pekerja tersebut menggunakan upah minimumnya untuk keperluan sekolah anak, sewa rumah dan kebutuhan tertier lainnya.
Andy yang juga mantan komisioner DJSN unsur pekerja ini menambahkan bahwa demonstrasi buruh di depan gedung DPR dengan mengusung kenaikan issue upah 10.5 persen adalah tuntutan antara untuk menuntut perubahan perbaikan kesejahteraan buruh Indonesia secara menyeluruh. "Selain upah layak, tuntutan kehidupan layak dan perlindungan sosial juga perlu diperhatikan, apalagi adanya issue untuk menaikkan iuran BPJS kesehatan di awal tahun depan sudah semakin santer di kalangan buruh," ungkapnya.
Menurutnya, permasalahan buruh tidak bisa hanya ditangani oleh Kementerian Ketenagakerjaan saja, karena ada aspek kesejahteraannya, keterlibatan lintas kementerian. Kementerian perlu lebih ditingkatkan seperti integrasi program kesejahteraan buruh antara kementerian ketenagakerjaan, kementerian sosial, koperasi, UMKM dan kesehatan.
"Program Makan Bergizi Gratis contohnya perlu diperluas untuk anak - anak buruh, baik formal maupun informal, sekolah rakyat khusus anak buruh/pekerja yang putus sekolah juga perlu dilakukan. Saya kira tuntutan kawan- kawan buruh yang lagi demo di DPR/MPR juga sepertinya itu yaitu perbaikan peningkatan kesejahteraan para buruh," kata Andy. (H-1)
PULUHAN anggota Satuan Lalulintas Polres Tasikmalaya Kota melakukan penyekatan di Jalur nasional tepatnya di Pos Letter U lingkar Gentong, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya.
Personel gabungan TNI/Polri menjaga ketat pintu belakang gedung DPR, Jakarta Pusat, untuk mengantisipasi potensi kericuhan dalam aksi demo buruh pada hari ini, Kamis 28 Agustus 2025.
Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSP-PB) bakal menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Kamis (28/8).
Sebanyak 19 Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) yang berangkat dari dan menuju Stasiun Gambir akan Berhenti Luar Biasa (BLB) di Stasiun Jatinegara.
Puluhan ribu buruh dari berbagai wilayah di Indonesia akan menggelar aksi unjuk rasa serentak pada Kamis, 28 Agustus 2025.
Mereka menjebol pagar sekitar pukul 20.00 WIB, terhadap pagar di samping gerbang akses menuju Sekretariat Jenderal DPD RI. Pagar itu tampak patah hingga sebagiannya hilang.
Menurut dia, para elit politik hendaknya lebih sensitif terhadap aspirasi masyarakat dengan perilaku santun, sederhana, dan memiliki kepedulian tinggi.
Puan janji DPR akan berkomitmen membuka ruang komunikasi yang sehat. Ketua DPP PDIP itu berharap berbagai insiden demo tak terulang.
Ahmad Sahroni yang semula merupakan Wakil Ketua Komisi III menjadi anggota Komisi I. Rusdi Masse Mappasessu yang awalnya anggota Komisi IV menggantikan posisi Sahroni.
Rotasi tersebut menempatkan Ahmad Sahroni sebagai anggota Komisi I DPR RI, sementara posisi Wakil Ketua Komisi III diisi oleh kader NasDem Rusdi Masse Mappasessu.
