DPR Desak Pemerintah Nafkahi Keluarga Ojol yang Ditabrak Brimob

Pengunjuk rasa dari komunitas ojek online dibantu warga menggeruduk Mako Brimob di Kwitang, Senen, Jakarta Pusat, tadi malam.(MI/Usman Iskandar)

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman meminta pertanggungjawaban anggota Brimob penabrak pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan. Affan tewas akibat ditabrak Barracuda Anggota Brimob di Benhil, Jakarta, saat demo ricuh di DPR/MPR, Jakarta Pusat, tadi malam.

"Kami minta oknum Brimob yang menyebabkan meninggalnya almarhum untuk ditindak tegas baik secara kedinasan maupun secara hukum," kata Habiburokhman melalui keterangan tertulis, hari ini.

Habiburokhman meminta pemerintah untuk menanggung nafkah keluarga korban ojol tersebut. Khususnya menanggung pendidikan anak-anak almarhum.

"Pemerintah seharusnya mengambil aliah tanggung jawab nafkah keluarga almarhum termasuk biaya sekolah anak-anak almarhum sampai perguruan tinggi," ujar Habiburokhman.

Sebelumnya, sebanyak tujuh anggota Brimob Polda Metro Jaya terlibat dalam tabrak lari pria berjaket ojek online dengan mobil barracuda saat demo berlangsung Kamis malam. Mereka berada dalam satu mobil barracuda yang sama saat insiden ini terjadi. Tujuh anggota tersebut ialah Kompol C, Aipda M, Bripka R, Briptu D, Bripda M, Bharaka Y, dan Bharaka D,"

"Tujuh orang ini ada dalam satu kendaraan," ujar Kadiv Propam Polri Irjen Abdul Karim dalam konferensi pers di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, Kamis, 28 Agustus 2025.(P-1)