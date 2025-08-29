DPR Desak Pemerintah Nafkahi Keluarga Ojol yang Ditabrak Brimob

Headline
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman meminta pertanggungjawaban anggota Brimob penabrak pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan. Affan tewas akibat ditabrak Barracuda Anggota Brimob di Benhil, Jakarta, saat demo ricuh di DPR/MPR, Jakarta Pusat, tadi malam.
"Kami minta oknum Brimob yang menyebabkan meninggalnya almarhum untuk ditindak tegas baik secara kedinasan maupun secara hukum," kata Habiburokhman melalui keterangan tertulis, hari ini.
Habiburokhman meminta pemerintah untuk menanggung nafkah keluarga korban ojol tersebut. Khususnya menanggung pendidikan anak-anak almarhum.
"Pemerintah seharusnya mengambil aliah tanggung jawab nafkah keluarga almarhum termasuk biaya sekolah anak-anak almarhum sampai perguruan tinggi," ujar Habiburokhman.
Sebelumnya, sebanyak tujuh anggota Brimob Polda Metro Jaya terlibat dalam tabrak lari pria berjaket ojek online dengan mobil barracuda saat demo berlangsung Kamis malam. Mereka berada dalam satu mobil barracuda yang sama saat insiden ini terjadi. Tujuh anggota tersebut ialah Kompol C, Aipda M, Bripka R, Briptu D, Bripda M, Bharaka Y, dan Bharaka D,"
"Tujuh orang ini ada dalam satu kendaraan," ujar Kadiv Propam Polri Irjen Abdul Karim dalam konferensi pers di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, Kamis, 28 Agustus 2025.(P-1)
Grab Indonesia sampaikan keprihatinan mendalam atas insiden yang menimpa dua pengemudi ojek online (ojol) pada 28 Agustus 2025.
Affan Kurniawan, pengemudi ojek online (ojol) tewas dilindas kendaraan rantis Brimob. Affan adalah tulang punggung keluarga
Adian meminta polisi untuk mengusut insiden ojol dilindas kendaraan rantis brimob.
Berdasarkan pantauan, ratusan warga di Jatinegara, Jakarta Timur, terlibat bentrok dengan petugas kepolisian. Kericuhan semakin pecah saat polisi menembakkan gas air mata ke arah massa.
Affan yang merupakan pengemudi ojol meninggal setelah dilindas rantis Brimob di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, Kamis (28/8).
Pengasuh Pondok Pesantren Al Amin Kediri ini meminta tragedi kemanusiaan tewasnya ojol yang dilindas rantis Brimob ini menjadi atensi khusus dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
"Antipeluru, antigranat. Lo jalan pelan, juga gak kenapa-napa. Ngapain ngebutt?!!,"
“Ini adalah nyawa seseorang. andai itu keluarga saya, saya hrs bagaimana? Diam? Menunggu keadilan? Apakah ada keadilan itu? Semoga keluarga korban diberi kesabaran."
Pihak istana meminta ada perhatian khusus atas insiden yang menewaskan salah satu pengemudi ojek daring (driver ojol) akibat dilindas mobil barracuda Brimob.
