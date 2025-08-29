Minta Rakyat Tenang, Prabowo: Percaya Pada Pemerintah

Presiden Prabowo Subianto(Dok.Antara)

Presiden Prabowo Subianto mempersilakan massa aksi menyampaikan aspirasinya dan pemerintah akan mencatat semua keluhan masyarakat.

"Dalam situasi seperti ini, saya mengimbau masyarakat untuk tenang, untuk percaya kepada pemerintah yang saya pimpin. Pemerintah yang saya pimpin akan berbuat yang terbaik untuk rakyat. Semua keluhan masyarakat akan kami catat dan tindak lanjuti," kata Presiden Prabowo sebagaimana disiarkan oleh Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden di Jakarta, hari ini.

Presiden Prabowo, pada bagian-bagian awal pernyataannya itu, mengucapkan belasungkawa terhadap Affan Kurniawan, pemuda berusia 21 tahun yang meninggal dunia karena dilindas kendaraan taktis (rantis) Barracuda Brimob, Kamis (28/8) malam. Presiden kemudian menyatakan rasa prihatinnya, sekaligus menyebut dirinya kecewa atas tindakan berlebihan polisi.

"Saya sangat prihatin dan sangat sedih terjadi peristiwa ini. Pemerintah akan menjamin kehidupan keluarganya, serta memberikan perhatian khusus kepada baik orang tuanya, adik-adik, dan kakak-kakaknya. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi, saya terkejut dan kecewa dengan tindakan petugas yang berlebihan," kata Presiden Prabowo.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo kemudian mengimbau masyarakat untuk mewaspadai keinginan pihak-pihak tertentu yang sengaja ingin menciptakan kekacauan (chaos) dan huru-hara di Indonesia.

"Saya sampaikan kepada seluruh rakyat bahwa hal tersebut (huru-hara, red.) tidak menguntungkan rakyat, tidak menguntungkan masyarakat, tidak menguntungkan bangsa kita. Bangsa kita sedang berbenah diri. Bangsa kita sedang mengumpulkan semua tenaga, semua kekuatan, semua kekayaan untuk kita bangkit membangun negara yang kuat, sejahtera, serta berhasil mengatasi kemiskinan dan kelaparan," kata Presiden.

Presiden melanjutkan dirinya yakin Indonesia akan menjadi bangsa yang maju, mandiri, dan mampu berdiri di atas kaki sendiri (berdikari).

"Untuk itu, kita harus waspada. Kita harus tenang, dan kita tidak boleh mengizinkan kelompok-kelompok yang ingin membuat huru-hara, dan kerusuhan. Aspirasi yang sah silakan disampaikan. Kita akan perbaiki semua yang perlu diperbaiki," ujar Presiden Prabowo.(Ant/P-1)