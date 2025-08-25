Teddy Indra Wijaya, AHY, hingga Christine Hakim Terima Bintang Mahaputera dari Prabowo

Presiden Prabowo anugerahkan Bintang Mahaputera Utama kepada ratusan tokoh.(Dok. YouTube Sekretariat Presiden)

Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan Bintang Mahaputera Utama kepada ratusan tokoh dan pejabat negara dalam upacara di Istana Negara, Senin (25/8). Salah satunya adalah Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Infanteri Teddy Indra Wijaya.

“Beliau berjasa besar dalam pemerintahan dan pelayanan publik. Sosok yang disiplin, tegas, serta loyal dalam pengabdian kepada bangsa dan negara,” ujar pembawa acara.

Teddy dinilai berperan penting menjaga kelancaran koordinasi lintas kementerian dan lembaga sehingga pelayanan publik berjalan lebih cepat, efisien, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Selain Teddy, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi juga menerima penghargaan serupa. Pras, sapaan akrabnya, diapresiasi atas dedikasinya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan serta memastikan pelayanan publik terselenggara secara efektif.

“Beliau aktif mendorong tata kelola yang baik, memperkuat koordinasi antarlembaga, dan memastikan pelayanan negara hadir nyata bagi masyarakat,” terang pembawa acara.

Upacara penganugerahan juga memberikan Bintang Mahaputera Utama kepada puluhan tokoh lainnya. Berikut daftarnya: