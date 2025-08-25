Headline
Kementerian Haji Terdesak Tenggat

Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.

Teddy Indra Wijaya, AHY, hingga Christine Hakim Terima Bintang Mahaputera dari Prabowo

Kautsar Widya Prabowo
25/8/2025 14:39
Teddy Indra Wijaya, AHY, hingga Christine Hakim Terima Bintang Mahaputera dari Prabowo
Presiden Prabowo anugerahkan Bintang Mahaputera Utama kepada ratusan tokoh.(Dok. YouTube Sekretariat Presiden)

Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan Bintang Mahaputera Utama kepada ratusan tokoh dan pejabat negara dalam upacara di Istana Negara, Senin (25/8). Salah satunya adalah Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Infanteri Teddy Indra Wijaya.

“Beliau berjasa besar dalam pemerintahan dan pelayanan publik. Sosok yang disiplin, tegas, serta loyal dalam pengabdian kepada bangsa dan negara,” ujar pembawa acara.

Teddy dinilai berperan penting menjaga kelancaran koordinasi lintas kementerian dan lembaga sehingga pelayanan publik berjalan lebih cepat, efisien, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Selain Teddy, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi juga menerima penghargaan serupa. Pras, sapaan akrabnya, diapresiasi atas dedikasinya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan serta memastikan pelayanan publik terselenggara secara efektif.

“Beliau aktif mendorong tata kelola yang baik, memperkuat koordinasi antarlembaga, dan memastikan pelayanan negara hadir nyata bagi masyarakat,” terang pembawa acara.

Upacara penganugerahan juga memberikan Bintang Mahaputera Utama kepada puluhan tokoh lainnya. Berikut daftarnya:

  1. Hashim Djojohadikusumo
  2. Agus Harimurti Yudhoyono
  3. Sugiono
  4. Abdul Mu’ti
  5. Fadli Zon
  6. Andi Syamsuddin Arsyad
  7. Almarhum Suhardi
  8. Siti Hardjanti Wismoyo
  9. Prasetyo Hadi
  10. Meutya Hafid
  11. Teddy Indra Wijaya
  12. Muhammad Yusuf Ateh
  13. Ivan Yustiavandana
  14. Dadan Hindayana
  15. Perry Warjiyo
  16. Miftachul Akhyar
  17. Haedar Nashir
  18. Sigit Puji Santosa
  19. Mayjen TNI (Purn) Syamsudin
  20. Johanes Gluba Gebze
  21. Christine Hakim
  22. Francisco Xavier Lopez da Cruz
  23. Almarhum Prof. Fahmi Idris
  24. Almarhum Letjen TNI (Purn) F. X. Sudjasmin
  25. Almarhum Letjen TNI (Purn) Wiyogo Atmodarminto
  26. Almarhum K. H. Yusuf Hasyim
  27. Almarhum K. H. Maimoen Zubair
  28. Almarhum K. H. Abdullah Abbas
  29. Almarhum Letjen TNI (Purn) Rais Abin
  30. Almarhum Jose Fernando Osorio Soares
  31. Almarhum Abilio Jose Osorio Soares
  32. Almarhum Arnaldo dos Reis Araujo
  33. Almarhum AKBP (Purn) H. Soekitman
  34. Mayjen TNI (Purn) Zacky Anwar Makarim (Z-10)



