Mensos: Seskab Teddy Didaulat Jadi Duta Sekolah Rakyat

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya .(Antara)

MENTERI Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengungkapkan adanya saran dari banyak guru-guru yang menginginkan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya sebagai duta Sekolah Rakyat. Sebagian besar kepala Sekolah Rakyat juga sepakat dengan usulan itu.

“Para guru dan kepala Sekolah Rakyat juga mendaulat Pak Teddy menjadi duta Sekolah Rakyat,” kata Gus Ipul melalui keterangan tertulis, Sabtu (23/8).

Gus Ipul mengatakan, Teddy diminta menjadi duta Sekolah Rakyat karena digemari oleh para guru dan siswa. Usulan itu sudah dilanjutkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Baca juga : Seskab Teddy Didaulat Jadi Duta Sekolah Rakyat

“Ini, Bapak Presiden, yang sangat disayangi oleh guru-guru dan siswa-siswa Sekolah Rakyat, Sekretaris Kabinet Bapak Teddy Indra Wijaya,” ucap Gus Ipul.

Gus Ipul menyebut saran penunjukan Teddy sebagai duta Sekolah Rakyat merupakan pendapat yang lumrah. Tugas pemerintah menindaklanjuti opini tersebut agar kemauan masyarakat bisa terakomodir.

“Waktu itu mereka (guru dan kepala Sekolah Rakyat) mengusulkan agar Pak Teddy bisa jadi duta Sekolah Rakyat. Tentu, ini kami sambut baik dan akan kita tindak lanjuti,” ucap Gus Ipul.

Menurut Gus Ipul, Teddy cocok untuk dijadikan duta Sekolah Rakyat. Sebab, lanjutnya, Teddy memiliki andil banyak dalam penyelenggaraan sekolah itu.

“Kepada Mensesneg dan Seskab yang secara langsung menyiapkan regulasi, dan mengawal penuh tahapan-tahapan penyelenggaraan Sekolah Rakyat,” tutur Gus Ipul. (Can/P-2)