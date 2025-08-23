Seskab Teddy Didaulat Jadi Duta Sekolah Rakyat

Headline
SEKRETARIS Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya didaulat sebagai Duta Sekolah Rakyat. Hal tersebut disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul dalam agenda Pembekalan Kepala Sekolah dan Guru Sekolah Rakyat, di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (22/8).
“Para guru dan kepala Sekolah Rakyat juga mendaulat Pak Teddy menjadi Duta Sekolah Rakyat," kata Gus Ipul.
Gus Ipul menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa Seskab Teddy merupakan idola para guru dan siswa Sekolah Rakyat.
"Ini, Bapak Presiden, yang sangat disayangi oleh guru-guru dan siswa-siswa Sekolah Rakyat, Sekretaris Kabinet, Bapak Teddy Indra Wijaya," ujarnya.
Gus Ipul menyampaikan terima kasih kepada anggota Kabinet Merah Putih yang ikut menyukeskan pelaksanaan program Sekolah Rakyat.
Gus Ipul secara khusus berterima kasih kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Seskab Teddy yang mengawal penuh penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
"Kepada Mensesneg dan Seskab yang secara langsung menyiapkan regulasi, dan mengawal penuh tahapan-tahapan penyelenggaraan Sekolah Rakyat," ujarnya.
Menurut Gus Ipul, usulan Teddy Indra sebagai Duta Sekolah Rakyat pertama kali muncul dari dua kepala sekolah saat Teddy berkunjung ke Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 10 Cibinong, Bogor, pada Minggu (27/7) lalu.
"Waktu itu mereka mengusulkan agar Pak Teddy bisa jadi Duta Sekolah Rakyat. Tentu ini kami sambut baik dan akan kita tindak lanjuti," katanya dalam kesempatan berbeda. (Cah/P-3)
