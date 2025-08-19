Momen Mensos Sumringah Pakai Seragam Almamater Sekolah Rakyat

Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
MENTERI Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memperkenalkan setelan seragam almamater Sekolah Rakyat. Mensos sendiri juga tampil mengenakan seragam almamater itu saat memberikan pembekalan kepada Kepala Sekolah dan Guru Sekolah Rakyat.
Gus Ipul mengenakan almamater Sekolah Rakyat ini bersama Wamensos RI Agus Jabo dan jajaran pejabat Kemensos. "Yang saya gunakan ini adalah contoh. Ini nanti adalah seragam almamaternya Sekolah Rakyat," ungkapnya saat memberi pembekalan Kepala Sekolah dan Guru Sekolah Rakyat di Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi (Pusdiklatbangprof) Kemensos, Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa (19/8).
Detil Seragam Almamater Sekolah Rakyat
Artikel paling menonjol dari setelan seragam itu adalah jas berwarna merah marun. Jas tersebut memiliki model berkantong dan berkancing ganda. Pada bagian dada kiri terlihat pin berlogo Sekolah Rakyat. Sementara pada bagian dada kanan berisi nama dari siswa.
Pada kedua bahu jas terdapat tanda kepangkatan. Almamater ini juga dilengkapi dengan baret berwarna merah senada dengan logo Sekolah Rakyat pada bagian sebelah kiri.
Para siswa pun nantinya mengenakan dalaman kemeja putih lengkap dengan dasi yang juga berwarna merah marun. Sementara celana yang dikenakan berwarna putih dengan dua garis panjang warna merah di kedua sisi luar.
Gus Ipul mengatakan yang dikenakannya merupakan almamater bagi para siswa. Sementara untuk Kepala Sekolah dan Guru masih dilakukan penyesuaian. "Gurunya juga sudah dipikirkan. Jadi muridnya gagah, kan gurunya harus gagah, ya. Ya sesuai arahan bapak Presiden," tuturnya.
Saat tampil dalam upacara 17 Agustus 2025 di Istana Negara kemarin, sebanyak 100 siswa sekolah rakyat juga sudah mengenakan almamater ini.
Selain mendapatkan jas almamater merah dan celana putih lengkap dengan baret, dasi dan aneka lambang dan kepangkatan, nantinya para siswa sekolah rakyat akan mendapatkan 8 model seragam yakni Seragam putih merah (SD) Putih Biru (SMP) dan Putih Abu-Abu (SMA); Seragam pesiar; Seragam pramuka; Seragam olahraga; Jas almamater; Kemeja batik khas sekolah rakyat; Kemeja batik nasional; Seragam Lab. (M-1)
Ia menekankan bahwa setiap anggaran yang diamanahkan untuk menyukseskan program-program Kementerian Sosial harus digunakan secara transparan dan kredibel.
Teddy bersama Gus Ipul dan Dody sekaligus berdialog dengan para orang tua calon siswa Sekolah Rakyat.
Gus Ipun menjelaskan proses lelang dilakukan secara resmi melalui kerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dengan nilai lelang sebesar Rp2.539.957.000.
Sebelumnya, ditemukan lebih dari 1,9 juta penerima bantuan yang tidak sesuai kriteria (inclusion error), serta sejumlah warga yang layak tetapi belum masuk daftar (exclusion error).
Gus Ipul mengatakan namanya selalu langganan muncul jelang muktamar PPP. Dia menanggapi situasi itu dengan santai.
100 siswa-siswi Sekolah Rakyat dari berbagai daerah turut memeriahkan upacara Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/8).
MPLS tahun akademik 2025/2026 di sekolah rakyat tersebut diikuti oleh 100 siswa jenjang SMP dan SMA. Mereka akan mengikuti MPLS selama dua minggu ke depan.
Sekolah Rakyat Terintegrasi ke-20 di Indonesia yang akan memulai kegiatan belajar itu terdiri dari tiga rombongan belajar (Rombel) SMP dan lima Rombel SMA
KemenHAM RI memastikan lima Program Prioritas Presiden Prabowo sebagai bentuk pemenuhan hak dasar warga negara.
Kurikulum di Sekolah Rakyat disusun melalui dua jalur utama, yakni jalur pendidikan formal setara dengan sekolah umum, dan jalur pendidikan karakter.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved