Paduan Suara Sekolah Rakyat Tampil di Istana saat Upacara Hari Kemerdekaan ke-80 RI

Ilustrasi(Dok Kementerian Sosial)

SEBANYAK 100 siswa-siswi Sekolah Rakyat dari berbagai daerah turut memeriahkan upacara Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/8). Mereka tampil sebagai paduan suara.

"Adik adik paduan suara yang hari ini tampil mewakili sekolah rakyat dari beragam daerah. Tentu saya sangat bangga dengan penampilan adik-adik kita ini. Kami berharap ini dapat memotivasi siswa-siswi lain,” kata Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf.

Para siswa Sekolah Rakyat akan membawakan satu lagu berjudul 'Hari Merdeka'. Penampilan mereka akan dilakukan setelah upacara penaikan bendera merah putih oleh Paskibraka.

Adapun siswa-siswi ini berasal dari sejumlah Sekolah Rakyat di berbagai daerah. Rinciannya, yakni enam Sekolah Rakyat mengirim masing-masing 1 perwakilan, yakni SRMA 01 Aceh Besar (Sentra Darussa'adah Aceh), SR Terintegrasi 9 Banjar Baru (BBPPK), SRMP 19 Kupang (Sentra Efata Kupang), SRMA 29 Jayapura (BBPPKS), SRMP 23 Makassar (Sentra Wirajaya Makassar), dan SRMP 11 Bandung Barat (Sentra Wyataguna Bandung 2).

Sementara itu, SRMA 10 Jakarta (Pusdiklatbangprof), SRMA 13 Bekasi (STPL), SRMA 9 Jakarta (Sentra Mulya Jaya), dan SRMA 12 Bogor (Sentra Galih Pakuan) masing-masing mengirimkan perwakilan 18 siswa-siswi.

Kemudian, SRMP 10 Bogor (STIS Cibinong) dan SRMP 6 Jakarta Timur (Sentra Handayani) masing-masing mengirimkan perwakilan 11 siswa-siswi untuk mengikuti paduan suara ini.

Salah satu murid Sekolah Rakyat yang tergabung dalam paduan suara ini adalah Naila (12). Anak perempuan asal Makassar itu sempat membuat Presiden Prabowo Subianto terharu dan bertekad untuk menghadirkan pendidikan gratis yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu secara ekonomi.

Selain itu, murid lainnya yang berpartisipasi dalam paduan suara ini adalah Rasya dan Jaka. Rasya merupakan siswa SRMP 10 Bogor yang mendapatkan undangan dari Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya untuk menonton Paskibraka secara langsung di Istana Negara pada upacara 17 Agustus 2025. Undangan itu disampaikan Seskab Teddy saat mengunjungi dan berdialog dengan para siswa SRMP 10 dan SRMA 12 Bogor, 27 Juli 2025 lalu.

Saat itu, Seskab Teddy bertanya mengenai cita-cita Rasya. Dengan tegas Rasya menjawab ingin menjadi Paskibraka karena sering melihat pelaksanaan upacara 17 Agustus di Istana Negara melalui televisi.

Mendengar hal itu, Seskab Teddy pun memberi kesempatan kepada Rasya untuk menonton Paskibraka secara langsung di Istana Negara saat Upacara 17 Agustus.

Sementara itu, Jaka (15) merupakan murid SRMA 12 Bogor. Dia menjadi salah satu murid yang beruntung mendapatkan jersey Timnas Indonesia yang diberikan oleh Seskab Teddy.

Lalu, ada juga Erni Andayani siswi SRMA 12 Bogor. Dia menjadi salah satu murid yang menuliskan surat sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto karena telah menggagas pembentukan Sekolah Rakyat. (H-2)