Haji Isam Terima Bintang Mahaputera Utama dari Presiden Prabowo

PENGUSAHA asal Kalimantan Selatan, Andi Syamsuddin Arsyad, yang lebih dikenal dengan nama Haji Isam, menerima gelar Bintang Mahaputera Utama dari Presiden RI, Prabowo Subianto. Penghargaan ini diberikan dalam Upacara Penganugerahan Tanda Kehormatan Republik Indonesia yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (25/8).

Penghargaan ini diberikan kepada individu yang telah memberikan jasa melalui pengabdian terhadap bangsa dan negara.

“Bintang Mahaputera Utama diberikan kepada Andi Syamsuddin Arsyad," kata pembawa acara.

Setelah namanya disebut, Haji Isam bersama istrinya maju untuk menerima tanda kehormatan langsung dari Presiden Prabowo. Dalam momen tersebut, Haji Isam mengenakan setelan jas hitam yang menambah khidmat suasana penerimaan gelar kehormatan ini.

Presiden Prabowo kemudian menyematkan selempang dan pin sebagai simbol penghargaan atas jasa dan kontribusinya.

Haji Isam diakui atas kontribusinya dalam mendorong perekonomian bangsa, terutama dalam sektor pertambangan batubara, transportasi, dan infrastruktur. Selain itu, Haji Isam juga dikenal sebagai pengusaha yang telah membuka banyak lapangan pekerjaan.

"Beliau berjasa luar biasa dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Beliau membangun kiprah bisnisnya terutama di sektor pertambangan batubara transportasi dan infrastruktur dan membuka banyak lapangan pekerjaan," ujar pembawa acara.

Selain Haji Isam, sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih turut mendapat tanda kehormatan tersebut.

Selain pejabat, ada juga sejumlah seniman dan tokoh masyarakat yang mendapat tanda kehormatan. (P-4)