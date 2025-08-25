Headline
Kementerian Haji Terdesak Tenggat

Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.

M Ilham Ramadhan Avisena
25/8/2025 17:22
Prabowo Beri Tanda Jasa dan Kehormatan ke 141 Tokoh
Presiden Prabowo Subianto.(Dok. Antara)

PRESIDEN Prabowo Subianto menganugerahkan tanda jasa dan kehormatan kepada 141 tokoh nasional. Itu diberikan dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 kemerdekaan Indonesia.

Penganugerahan tersebut berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8). Penerima penghargaan tersebut juga berasal dari latar belakang berbeda, mulai dari politisi, budayawan, hingga seniman.

"Presiden menganugerahkan tanda kehormatan sebagai penghargaan atas jasa-jasa para tokoh, sesuai dengan syarat khusus yang diatur dalam undang-undang," ujar Sekretaris Militer Presiden Mayor Jenderal TNI Kosasih dalam kegiatan penganugerahan tersebut.

Adapun 141 tokoh nasional yang menerima penghargaan tersebut, yakni:

    1.    Puan Maharani
    2.    Ahmad Muzani
    3.    Sultan Najamuddin
    4.    Sufmi Dasco Ahmad
    5.    Zulkifli Hasan
    6.    Wiranto
    7.    Agum Gumelar
    8.    Subagyo Hadi Siswoyo
    9.    AM Hendropriyono
    10.    Alm Moerdiono
    11.    Alm Jenderal Hoegeng Imam Santoso
    12.    Almh Rachmawati Soekarnoputri
    13.    Alm Abdul Rachman Ramly
    14.    Alm Aloysius Benedictus Mboi
    15.    Alm Muhammad Noer
    16.    Abdul Muhaimin Iskandar
    17.    Bahlil Lahadalia
    18.    Saifullah Yusuf
    19.    Andi Amran Sulaiman
    20.    Marty Natalegawa
    21.    Retno Lestari Priansari Marsudi
    22.    Juwono Sudarsono
    23.    Noer Hassan Wirajuda
    24.    Alm Baharuddin Lopa
    25.    Alm Ida Cokorda Pemecutan
    26.    Alm Letjen TNI (Purn) Dading Kalbuadi
    27.    Letjen TNI (Purn) Solihin Gautama Purwanegara
    28.    Alm Mayjen TNI (Purn) Chalimi Imam Santosa
    29.    Purnomo Yusgiantoro
    30.    Letjen TNI (Purn) Tarub
    31.    Suhartoyo
    32.    Letjen TNI (Purn) Herman Bernhard Leopold Mantiri
    33.    Dino Pati Djalal
    34.    Alm Bismar Siregar
    35.    Alm Letjen TNI (Purn) Sayidiman Suryohadiprojo
    36.    Alm Letjen TNI (Purn) Mochammad Jasin
    37.    Alm Letjen TNI (Purn) Hartono Rekso Dharsono
    38.    Alm Letjen TNI (Purn) Kemal Idris
    39.    Burhanuddin Abdullah
    40.    Terawan Agus Putranto
    41.    Hashim Djojohadikusumo
    42.    Agus Harimurti Yudhoyono
    43.    Sugiono
    44.    Abdul Mu’ti
    45.    Fadli Zon
    46.    Andi Syamsuddin Arsyad
    47.    Suhardi
    48.    Siti Hardjanti Wismoyo
    49.    Prasetyo Hadi
    50.    Meutya Hafid
    51.    Teddy Indra Wijaya
    52.    Muhammad Yusuf Ateh
    53.    Ivan Yustiavandana
    54.    Dadan Hindayana
    55.    Perry Warjiyo
    56.    Miftachul Akhyar
    57.    Haedar Nashir
    58.    Sigit P. Santosa
    59.    Mayjen TNI (Purn) Syamsudin
    60.    Johanes Gluba Gebze
    61.    Herlina Christine Natalia Hakim
    62.    Francisco Xavier Lopez da Cruz
    63.    Alm Fahmi Idris
    64.    Alm Letjen TNI (Purn) F. X. Sudjasmin
    65.    Alm Letjen TNI (Purn) Wiyogo Atmodarminto
    66.    Alm Mayjen TNI (Purn) Mung Parhadimulyo
    67.    Alm KH Yusuf Hasyim
    68.    Alm KH Maimun Zubair
    69.    Alm KH Abdullah Abbas
    70.    Alm Letjen TNI (Purn) Rais Abin
    71.    Alm Jose Fernando Osorio Soares
    72.    Alm Abilio Jose Osorio Soares
    73.    Alm Arnaldo dos Reis Araujo
    74.    Alm AKBP (Purn) H. Soekitman
    75.    Mayjen TNI (Purn) Zacky Anwar Makarim
    76.    Yusuf AR
    77.    Maher Al Gadri
    78.    Alm KH Muhammad Maksum
    79.    Juri Ardiantoro
    80.    Sumarsono
    81.    Angga Raka Prabowo
    82.    Anwar Iskandar
    83.    Soepriyatno
    84.    Angky Retno Yudianti
    85.    Widjono Hardjanto
    86.    H. Abidin
    87.    Abdul Ghofur
    88.    Soegeng Sarjadi
    89.    Simon Aloysius Mantiri
    90.    Abdussamad Sulaiman HB (H. Sulaiman)
    91.    Abdul Rasyid
    92.    Nanik Sudaryati Deyang
    93.    Willy Ananias Gara
    94.    Amzulian Rifai
    95.    Isma Tahun
    96.    Lydia Silvanna Djaman
    97.    Teddy Sutadi Kardin
    98.    Taufiq Ismail
    99.    Muhammad Ainun Najib
    100. Alm Cornel Simanjuntak
    101. Asep Saifuddin Chalim
    102. Alm Benyamin Sueb
    103. Alm Titiek Puspa
    104. Teungku Nyak Sandang bin Lamudin
    105. Carina Citra Dewi
    106. Kolonel Marinir TNI (Purn) Azwar Syam
    107. Sadiman
    108. Seto Mulyadi
    109. Senny Marbun
    110.bAfdiharto Mardi Lestari
    111. Alm Atmakusumah Astraatmadja
    112. Andi Ramang
    113. Diana Cristina
    114. Abdul Muis
    115. Aipda Muhammad Irvan
    116. Ja’un S. Mihardja
    117. Slamet Rahardjo Djarot T
    118. Waldjinah
    119. I Nyoman Nuarta
    120. Alm Letkol Caj Tituler Muhammad Idris Sardi
    121. Alm Mochtar Lubis
    122. Sukmono Hadi
    123. Alm Soedjarwoto Soemarsono (Gombloh)
    124. Francisco Deodato Osorio Soares
    125. Vidal Domingos Doutel Sarmento
    126. Agostinho Boavida Ximenes Sera Malic
    127. Joao Angelo de Sousa Mota
    128. Alm Lettu (Purn) Isa Mangun
    129. Alm Willie Firdaus
    130. Alm Martinho Fernandes
    131. Alm Joaquim Monteiro
    132. Alm Alfonso Henrique Pinto
    133. Alm Juliao Fraga
    134. Alm Claudio Vieira
    135. Alm Jose Fernandes
    136. Alm Roberto Li
    137. Alm Jose Da Conceicao
    138. Alm Edmundo da Silva
    139. Joao da Silva Tavares
    140. Alm Hein Mantundoy
    141. Aries Marsudiyanto
    
    (H-3)



Editor : Putri Rosmalia
