Prabowo Beri Tanda Jasa dan Kehormatan ke 141 Tokoh

Presiden Prabowo Subianto.(Dok. Antara)

PRESIDEN Prabowo Subianto menganugerahkan tanda jasa dan kehormatan kepada 141 tokoh nasional. Itu diberikan dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 kemerdekaan Indonesia.

Penganugerahan tersebut berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8). Penerima penghargaan tersebut juga berasal dari latar belakang berbeda, mulai dari politisi, budayawan, hingga seniman.

"Presiden menganugerahkan tanda kehormatan sebagai penghargaan atas jasa-jasa para tokoh, sesuai dengan syarat khusus yang diatur dalam undang-undang," ujar Sekretaris Militer Presiden Mayor Jenderal TNI Kosasih dalam kegiatan penganugerahan tersebut.

Adapun 141 tokoh nasional yang menerima penghargaan tersebut, yakni:

1. Puan Maharani

2. Ahmad Muzani

3. Sultan Najamuddin

4. Sufmi Dasco Ahmad

5. Zulkifli Hasan

6. Wiranto

7. Agum Gumelar

8. Subagyo Hadi Siswoyo

9. AM Hendropriyono

10. Alm Moerdiono

11. Alm Jenderal Hoegeng Imam Santoso

12. Almh Rachmawati Soekarnoputri

13. Alm Abdul Rachman Ramly

14. Alm Aloysius Benedictus Mboi

15. Alm Muhammad Noer

16. Abdul Muhaimin Iskandar

17. Bahlil Lahadalia

18. Saifullah Yusuf

19. Andi Amran Sulaiman

20. Marty Natalegawa

21. Retno Lestari Priansari Marsudi

22. Juwono Sudarsono

23. Noer Hassan Wirajuda

24. Alm Baharuddin Lopa

25. Alm Ida Cokorda Pemecutan

26. Alm Letjen TNI (Purn) Dading Kalbuadi

27. Letjen TNI (Purn) Solihin Gautama Purwanegara

28. Alm Mayjen TNI (Purn) Chalimi Imam Santosa

29. Purnomo Yusgiantoro

30. Letjen TNI (Purn) Tarub

31. Suhartoyo

32. Letjen TNI (Purn) Herman Bernhard Leopold Mantiri

33. Dino Pati Djalal

34. Alm Bismar Siregar

35. Alm Letjen TNI (Purn) Sayidiman Suryohadiprojo

36. Alm Letjen TNI (Purn) Mochammad Jasin

37. Alm Letjen TNI (Purn) Hartono Rekso Dharsono

38. Alm Letjen TNI (Purn) Kemal Idris

39. Burhanuddin Abdullah

40. Terawan Agus Putranto

41. Hashim Djojohadikusumo

42. Agus Harimurti Yudhoyono

43. Sugiono

44. Abdul Mu’ti

45. Fadli Zon

46. Andi Syamsuddin Arsyad

47. Suhardi

48. Siti Hardjanti Wismoyo

49. Prasetyo Hadi

50. Meutya Hafid

51. Teddy Indra Wijaya

52. Muhammad Yusuf Ateh

53. Ivan Yustiavandana

54. Dadan Hindayana

55. Perry Warjiyo

56. Miftachul Akhyar

57. Haedar Nashir

58. Sigit P. Santosa

59. Mayjen TNI (Purn) Syamsudin

60. Johanes Gluba Gebze

61. Herlina Christine Natalia Hakim

62. Francisco Xavier Lopez da Cruz

63. Alm Fahmi Idris

64. Alm Letjen TNI (Purn) F. X. Sudjasmin

65. Alm Letjen TNI (Purn) Wiyogo Atmodarminto

66. Alm Mayjen TNI (Purn) Mung Parhadimulyo

67. Alm KH Yusuf Hasyim

68. Alm KH Maimun Zubair

69. Alm KH Abdullah Abbas

70. Alm Letjen TNI (Purn) Rais Abin

71. Alm Jose Fernando Osorio Soares

72. Alm Abilio Jose Osorio Soares

73. Alm Arnaldo dos Reis Araujo

74. Alm AKBP (Purn) H. Soekitman

75. Mayjen TNI (Purn) Zacky Anwar Makarim

76. Yusuf AR

77. Maher Al Gadri

78. Alm KH Muhammad Maksum

79. Juri Ardiantoro

80. Sumarsono

81. Angga Raka Prabowo

82. Anwar Iskandar

83. Soepriyatno

84. Angky Retno Yudianti

85. Widjono Hardjanto

86. H. Abidin

87. Abdul Ghofur

88. Soegeng Sarjadi

89. Simon Aloysius Mantiri

90. Abdussamad Sulaiman HB (H. Sulaiman)

91. Abdul Rasyid

92. Nanik Sudaryati Deyang

93. Willy Ananias Gara

94. Amzulian Rifai

95. Isma Tahun

96. Lydia Silvanna Djaman

97. Teddy Sutadi Kardin

98. Taufiq Ismail

99. Muhammad Ainun Najib

100. Alm Cornel Simanjuntak

101. Asep Saifuddin Chalim

102. Alm Benyamin Sueb

103. Alm Titiek Puspa

104. Teungku Nyak Sandang bin Lamudin

105. Carina Citra Dewi

106. Kolonel Marinir TNI (Purn) Azwar Syam

107. Sadiman

108. Seto Mulyadi

109. Senny Marbun

110.bAfdiharto Mardi Lestari

111. Alm Atmakusumah Astraatmadja

112. Andi Ramang

113. Diana Cristina

114. Abdul Muis

115. Aipda Muhammad Irvan

116. Ja’un S. Mihardja

117. Slamet Rahardjo Djarot T

118. Waldjinah

119. I Nyoman Nuarta

120. Alm Letkol Caj Tituler Muhammad Idris Sardi

121. Alm Mochtar Lubis

122. Sukmono Hadi

123. Alm Soedjarwoto Soemarsono (Gombloh)

124. Francisco Deodato Osorio Soares

125. Vidal Domingos Doutel Sarmento

126. Agostinho Boavida Ximenes Sera Malic

127. Joao Angelo de Sousa Mota

128. Alm Lettu (Purn) Isa Mangun

129. Alm Willie Firdaus

130. Alm Martinho Fernandes

131. Alm Joaquim Monteiro

132. Alm Alfonso Henrique Pinto

133. Alm Juliao Fraga

134. Alm Claudio Vieira

135. Alm Jose Fernandes

136. Alm Roberto Li

137. Alm Jose Da Conceicao

138. Alm Edmundo da Silva

139. Joao da Silva Tavares

140. Alm Hein Mantundoy

141. Aries Marsudiyanto



