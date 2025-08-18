Semarak Perayaan HUT ke-80 RI di Rumania, Dubes Ajak WNI Jadi Duta Bangsa

Lomba estafet sarung pada Pesta Rakyat HUT ke-80 Kemerdekaan RI di Bucharest, Rumania, Minggu (17/8).(Istimewa)

PERINGATAN Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) di Rumania berlangsung semarak. Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Bukares menyelenggarakan Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih dan Pesta Rakyat bersama warga negara Indonesia (WNI) di Rumania, Minggu (17/8) waktu setempat.

Usai upacara, seluruh WNI yang berada di negara Eropa Tenggara itu yang bergabung dalam Pesta Rakyat melakukan santap siang bersama. Aneka hidangan khas Nusantara seperti ayam bakar, telur balado, lalapan sambal, kerupuk, risoles, hingga bolen pisang menghadirkan nuansa kampung halaman di tengah Kota Bukares, ibu kota Rumania.

Kemeriahan semakin terasa dengan berbagai lomba, antara lain lomba busana adat nasional, kuis Kahoot Kemerdekaan, lomba makan kerupuk, estafet sarung, memindahkan air dengan wajah ditutup topi kerucut, lomba berjalan dengan balon, hingga permainan AirConsole, sebuah platform gim yang dikembangkan oleh startup N-Dream yang berbasis di Zurich, Swiss.

Safitri Kirana, 24, mahasiswi Școala Națională de Studii Politice și Administrative, mengaku terharu dengan suasana perayaan. “Dekorasi gedung kedutaan, rangkaian upacara, hingga semarak pesta rakyat, membuat kami serasa pulang ke Indonesia. Rasa kekeluargaan benar-benar terasa, sekaligus mengobati rindu tanah air,” ujarnya dalam siaran pers yang disiarkan KBRI Bukares, Senin (18/8).

Hal senada disampaikan Farhan Mazario, 25, mahasiswa S2 University of Bucharest, yang baru pertama kali mengikuti perayaan HUT RI di Rumania. “Acaranya meriah, makanannya enak, dan lombanya seru. Saya bahkan menang di game AirConsole,” ucap Farhan tertawa.

Tidak hanya diadakan di kedutaan, KBRI Bukares juga menyelenggarakan lomba daring berupa kuis tebak tokoh dan lomba video. Lomba ini ditujukan bagi WNI yang tinggal di luar Kota Bukares dan tidak dapat hadir secara langsung di kedutaan.

Duta Bangsa

Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih berlangsung pada pukul 10.00 waktu setempat. Tim Paskibra mengibarkan Sang Merah Putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Upacara berlangsung khidmat dan dihadiri sekitar 250 WNI dari berbagai kalangan, termasuk pelajar, pekerja migran, biarawati, dan WNI yang telah lama menetap di Rumania.

Dalam amanatnya, Duta Besar RI untuk Rumania dan Republik Moldova, Meidyatama Suryodiningrat, menyerukan agar WNI terus merawat persatuan serta menjadi duta bangsa di mana pun berada.

“Mereka yang menjaga nama baik Indonesia, para profesional dan diplomat yang tengah bertugas, para pelajar yang menimba ilmu untuk membangun bangsa, hingga para pekerja yang mencari nafkah demi keluarga di Tanah Air, semua layak disebut pahlawan. Seperti pesan tokoh nasional Haji Agus Salim, dalam perjuangan yang terpenting adalah berani hidup, bukan berani mati,” ujar Dubes Meidyatama.

Momentum perayaan HUT ke-80 RI di Bukares ini menjadi wadah kebersamaan seluruh masyarakat Indonesia di Rumania untuk merayakan kemerdekaan dengan penuh semangat dan kegembiraan. (B-3)