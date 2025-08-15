Ramaikan Perayaan HUT RI dengan Lomba Tradisional di 1.000 Titik

Ilustrasi(Dok ist)

MOMEN perayaan kemerdekaan Republik Indonesia setiap 17 Agustus selalu identik dengan kemeriahan. Dengan logo dan tema HUT RI ke-80 tahun ini “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”, perayaan Hari Kemerdekaan RI ini pun telah mendapatkan respons meriah di media sosial dan semakin menghangatkan suasana menjelang perayaan.

Dekorasi dengan nuansa merah putih menghiasi berbagai jalan, gedung, dan lingkungan di masyarakat; mulai dari bendera hingga mural. Dalam semangat yang sama–jenama asli Indonesia yang memiliki kemasan merah putih–Bejo Jahe Merah sebagai obat herbal asli Indonesia turut merayakan momen kemerdekaan Indonesia ke-80 ini bersama masyarakat melalui #PamerIndonesia.

Rindu Melati Siregar, Group Brand Manager Natural Wellness Category PT Bintang Toedjoe menyatakan aspirasi Bejo Jahe Merah, sebagai herbal asli juga ingin berkontribusi menyemarakkan momen perayaan kemerdekaan Indonesia. “Dalam semangat yang sama, Bejo Jahe Merah turut merayakan kemerdekaan ke-80 melalui kampanye #PamerIndonesia.” tuturnya.

Baca juga : Geladi Upacara HUT ke-80 RI, Arus Lalu Lintas di Kawasan Istana Dialihkan

Rangkaian perayaan selalu diawali dengan upacara pengibaran Sang Saka Merah Putih di Istana Kepresidenan, yang diikuti serentak di seluruh penjuru negeri. Dalam momen ini, Bejo Jahe Merah juga mengibarkan bendera bersama Urrofi, traveler content creator, yang tengah menjelajah Overland Borneo sejak Juli hingga Agustus untuk mengungkap keindahantersembunyi Indonesia.

Selain eksplorasi wisata oleh Urrofi, Jeremy Owen, Juwita Situmorang, Bang Ijal, dan We The Sibs, masyarakat diajak ikut merayakan kemerdekaan lewat lomba khas 17 Agustus. Mulai dari lomba makan kerupuk, balap karung, hingga panjat pinang, semua menjadi ekspresi kegembiraan atas hidup merdeka yang menyatukan anak-anak hingga orang dewasa.

“Bejo Jahe Merah sebagai obat herbal asli Indonesia selalu mendampingi masyarakat, baik di kala kurang enak badan, maupun saat gembira mengikuti lomba khas 17 Agustus. Karena itu kamimendukung 1000 titik perlombaan yang tersebar di berbagai lingkungan masyarakat. Bersama-sama, diharapkan momen ini menjadi ajang untuk #PamerIndonesia dan menunjukkan kebanggaan #AkuMerahPutih,” jelas Rindu Melati Siregar.

Salah satu titik tersebut adalah kolaborasi dengan Komunitas Bermain, yang memberi ruang bagi masyarakat untuk bernostalgia dengan permainan tradisional. Para anggotanya, yang akrab disebut “Sobat Temenin”, memanfaatkan momen 17 Agustus untuk bermain bersama tanpa batasusia.

Akihiko Akira atau Kiko, Founder Komunitas Bermain menyambut antusias kerja sama ini. “Perayaan 17 Agustus seperti ajang bermain seluruh Indonesia. Mulai dari lomba makan kerupuk, balap karung, hingga panjat pinang, semua seru, ramai partisipasi, dan sudah jadi budaya turun-temurun,” ujar Kiko. (H-2)

